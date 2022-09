Nos últimos cinco anos o projeto TransforMAR recolheu das praias portuguesas mais de 180 toneladas de resíduos plásticos e de metal plástico.

Este ano, durante a época balnear, de julho a agosto, apanharam 67 toneladas de plástico após a “visita” a 20 praias em Portugal Continental.

Os resíduos passíveis de serem reciclados foram transformados em t-shirts, Made in Portugal, 100% a partir de plástico reciclado, anunciaram os responsáveis do projeto numa cerimónia pública que decorreu no Aquário Vasco da Gama.

O material recolhido não passível de ser reciclado e as redes de pesca no mar, cedidas pela Marinha (6 toneladas/ano), foram reaproveitados na criação de esculturas de grande dimensão. As obras de arte da artista plástica Soraia Domingos foram expostas em Vila Nova de Gaia (Labirinto de redes), Portimão (Tartaruga gigante) e na vila da Nazaré (A onda que ninguém quer surfar).

Lançado em 2018, promovido pelo Lidl Portugal em parceria com o Electrão, Brigada do Mar, Marinha Portuguesa e Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) e com o apoio da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a agência ambientalista Quercus, o projeto Transformar visa sensibilizar a população para comportamentos mais sustentáveis e procura incutir princípios da economia circular, através da redução, reutilização e reciclagem do plástico e metal recolhidos.