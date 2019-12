Principais acontecimentos registados no dia 7 de dezembro:

1732 – Abre a Royal Opera House, em Covent Garden, Londres, a casa da ópera do compositor Handel.

1917 - Grande Guerra 1914-18. Os EUA declaram guerra à Áustria.

1924 - Mário Soares nasce em Lisboa.

1941 - O Japão ataca a base naval norte-americana de Pearl Harbour, no Hawai. Os EUA entram na II Guerra Mundial.

1965 - No decurso do Concílio Vaticano II, é aprovada a declaração sobre liberdade religiosa que põe ao litígio entre as igrejas católica e ortodoxa.

1968 - Os EUA lançam o satélite Orbital-2, chamado o Cartógrafo do Céu, pelos 11 telescópios que possui.

1974 - Entra em vigor o pagamento do 13.º mês aos pensionistas do Estado.

1975 – Invasão de Timor pela Indonésia. Portugal corta relações com o país.

1980 - Reeleição de Ramalho Eanes para a Presidência da República Portuguesa.

1993 - O Parlamento francês aprova o projeto de Lei que instaura a prisão perpétua para os violadores e assassinos de crianças.

2000 - Começa o Conselho Europeu de Nice que vai consagrar o alargamento da União Europeia.

2002 - É inaugurado o Metro do Porto.

2003 - Rússia Unida, o partido do presidente Vladimir Putin, vence as eleições legislativas.

- Morre, com 84 anos, o pianista cubano Ruben Gonzalez, membro do Buena Vista Social Club.

2004 – É aprovado o novo Código da Estrada.

2007 - Os ministros da Justiça da União Europeia, reunidos em Bruxelas, aprovam por unanimidade a instituição do Dia Europeu Contra a Pena de Morte.

2008 – Morre, com 81 anos, o escritor, ensaísta e ficionista António Alçada Baptista.

2010 - O fundador da Wikileaks, Julian Assange, é detido pela polícia britânica, no âmbito de um mandado europeu, emitido pelas autoridades suecas.

2016 - A Comissão Europeia decide agir contra sete Estados-membros na sequência do escândalo da manipulação de emissões poluentes pela Volkswagen, entre os quais a Alemanha, por terem falhado na aplicação das sanções previstas na lei comunitária.

2017 - A UNESCO classifica como Património Cultural Imaterial da Humanidade a produção dos "Bonecos de Estremoz", em barro, uma arte popular com mais de três séculos.

- Cristiano Ronaldo ganha pela quinta vez a Bola de Ouro, prémio atribuído pela revista francesa France Football ao melhor futebolista do ano, somando o quarto troféu nos cinco anos.

- Morre, aos 76 anos, Mário Gil, cantor luso-brasileiro celebrizado pela interpretação da canção “Pelos caminhos de Portugal”.

2018 - O Sporting sagra-se pela primeira vez campeão europeu de clubes em judo, ao vencer a equipa russa do Yawara-Neva, por 3-2, na final da competição, disputada em Bucareste.