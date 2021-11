Em comunicado, a Liga Portugal informou que "reuniu na tarde desta segunda-feira com os departamentos médicos das Sociedades Desportivas da Liga Portugal bwin e da Liga Portugal SABSEG, num encontro de trabalho, onde também esteve o consultor da DGS, Filipe Froes, e que serviu para conhecer os números atuais de covid-19 no Futebol Profissional, tendo ficado claro que a situação é claramente animadora e os contágios estão muito abaixo da média nacional".

"Neste momento, destaque para o facto de 96,4% dos jogadores estarem vacinados, com a percentagem a situar-se nos 98,7 nos agentes desportivos, números que vão em clara contradição com os jogadores (3,6%) e agentes não vacinados (1,3%) – no último mês apenas seis jogadores acusaram positivo ou estiveram em isolamento profilático", é referido.

O comunicado inclui ainda uma nota sobre a campanha "Este jogo ainda não acabou", que "visa sensibilizar os adeptos e os portugueses em geral para a necessidade de reforçar as regras de segurança e de higiene no âmbito da covid-19, numa altura em que os números de infetados continuam a subir no país".

"Esta campanha pretende alertar todos os portugueses para uma realidade inegável e que passa pelo facto da covid-19, mesmo com alta taxa de vacinação no país, continuar a ser uma realidade entre nós", é apontado. "Por isso, o uso de máscara, a limpeza e higienização das mãos e o distanciamento, sobretudo daqueles que não estão na 'bolha' à qual pertencemos é um dever de todos".