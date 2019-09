Localizado próximo de um 'santuário' de árvores gigantes na fronteira entre os estados do Pará e Amapá, o maior exemplar da espécie Dinizia excelsa, conhecida popularmente como Angelim vermelho, "chega a medir 88 metros de altura e 5,5 metros de circunferência", detalha a investigação divulgada esta semana pela Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia do Amapá (SETEC).

A espécie é comum na região, mas os seus exemplares "geralmente atingem 60 metros", disse Eric Bastos, coordenador da investigação realizada em agosto por cientistas da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha (UFVJM) e das universidades britânicas Cambridge e Swansea.

"Temos aqui uma grande descoberta e, agora, um compromisso de preservar as maiores árvores da Amazónia", acrescentou.

As árvores foram identificadas com a utilização de sensores aéreos. Contudo, como avistaram árvores "com alturas superiores às comuns encontradas na Floresta Amazónica", o grupo organizou uma expedição para identificar os exemplares. Iniciada a 13 de agosto, a expedição partiu de Laranjal do Jari, no sul do Amapá, e percorreu 220 quilómetros no Rio Jari.

Graças à sua localização remota, o 'santuário' está fora das áreas afetadas pelos incêndios, disseram fontes da Setec à AFP esta terça-feira.