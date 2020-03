Segundo comunicado divulgado pelo Conselho de Escolas Médicas Portuguesas (CEMP), foi "solicitado à Direcção-Geral da Saúde (DGS) e demais entidades a disponibilização dos dados de doentes suspeitos da infeção Covid-19 em Portugal. Tal motivou inclusive uma carta aberta e uma petição pública online contando com mais de 5000 assinaturas e cujos signatários incluem os Diretores e Presidentes das Escolas Médicas Portuguesas", pode ler-se.

Nesta sequência, o primeiro-ministro, António Costa, informou no dia 24 de março que "a DGS vai passar a libertar todos os dados anonimizados de forma a permitir o acesso livre por todas as equipas de investigação nas mais diferentes áreas".

Contudo, o CEMP diz que tal não se concretizou, pelo que os investigadores continuam sem acesso aos dados necessários, afirmando ainda que "a disponibilização e análise independente dos dados dos doentes suspeitos de infeção Covid-19 é fundamental para melhorar a qualidade de cuidados de saúde prestados".

Para reforçar esta necessidade, o CEMP refere quatro razões no comunicado divulgado. Em primeiro lugar, o acesso aos dados é preponderante para a "produção de conhecimento de modo a ser capaz de responder a questões de interesse clínico no que respeita à abordagem dos doentes", nomeadamente no que diz respeito aos fatores de prognóstico e ao esclarecimento de hipóteses ao nível da medicação.

Por outro lado, a "análise de dados pode ajudar os decisores a tomar medidas mais adequadas de modo a minorar o risco de sobrecarga dos serviços de saúde", considerando, por exemplo, as "implicações sanitárias e económicas subjacentes ao aumento da execução de testes para a infeção".