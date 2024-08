Lisboa, Beja, Faro e Setúbal lideram os pedidos de horários em Oferta de Escola, na plataforma do Ministério da Educação (ME), avança o Diário de Notícias (DN).

Esses pedidos surgem por não ter havido, no Concurso Nacional, docentes candidatos a essas vagas.

Além destas, escolas de Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Leiria, Lisboa, Portalegre, Santarém e Viana do Castelo também têm horários por atribuir.

As disciplinas mais deficitários são Português, Informática, Geografia, Economia e Contabilidade. No total, são 21 as disciplinas com falta de professores, incluindo todas as línguas estrangeiras de 2.º e 3.º ciclos e Secundário (Inglês, Espanhol, Francês), Artes Visuais, Matemática, Física e Química, Filosofia, Biologia e Geologia, Educação Tecnológica, entre outras.