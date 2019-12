As crianças brincavam e faziam selfies nas bolhas brancas de Marina Beach, apesar do cheiro azedo e das advertências para que os pescadores não entrem no mar nesta região.

Os médicos advertiram que a espuma, que se forma a cada temporada de monções e que este ano é particularmente prejudicial, pode provocar problemas na pele.

Mas as palavras não abalaram as centenas de famílias que vivem nas imediações da maior praia urbana da Índia e que permitiram que os seus filhos brincassem na espuma tóxica.

O Conselho de Luta contra a Poluição de Tamil Nadu informou que está a analisar mostras da espuma, que já ocupa vários quilómetros ao longo da costa.

"Definitivamente não é bom que as pessoas entrem no mar, mas não entendem os riscos", afirmou Pravakar Mishra, cientista do Centro Nacional de Investigações Costeiras de Chennai, que registou o aumento da espuma nos últimos anos.

As autoridades estavam em alerta após o incidente de 2017, quando milhares de peixes morreram em consequência da contaminação que afetou as praias no mesmo período do ano.