No episódio “Medir o coração com Inteligência Artificial” destacaram como a inteligência artificial é usada para analisar exames como o eletrocardiograma e imagens do coração, permitindo diagnósticos mais rápidos, precisos e padronizados. Ferramentas de IA conseguem identificar padrões que escapam ao olho humano, melhorando a eficácia de intervenções precoces. Além disso, estas tecnologias podem significar um alívio da carga dos profissionais de saúde, que ganham mais tempo para o que realmente importa: uma relação mais empática com os doentes.

Apesar do receio de que a inteligência artificial possa substituir o trabalho humano, neste episódio, as ferramentas de IA são consideradas um complemento positivo no ambiente clínico, e otimizam o diagnóstico médico, minimizando erros e permitindo um cuidado mais personalizado. No fundo, a inteligência artificial na cardiologia não é apenas uma promessa do futuro — é uma realidade que já está a salvar vidas e a transformar a medicina em Portugal.

Seja pela precisão na análise de exames ou pela rapidez no diagnóstico, a ciência deixa claro: com tecnologia e humanidade lado a lado, há um novo coração na medicina.

O Top of Mind é um podcast da BIAL, produzido pela MadreMedia e apresentado por Margarida Santos. O Podcast em que o conhecimento tem a palavra, é um espaço onde a ciência e a medicina inspiram e transformam.