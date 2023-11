Lisboa

"As iluminações de Natal vão ser inauguradas no dia 30 novembro, pelas 19h00, e manter-se-ão até ao dia de Reis, 6 de janeiro", diz a Câmara Municipal de Lisboa ao SAPO24. A iniciativa é promovida em parceria com a União de Associações de Comércio e Serviços (UACS).

"Este é um momento em que muitos comerciantes esperam potenciar as suas áreas de negócio, no sentido de alcançar mais e melhor oferta comercial, sendo para tal essencial promover mecanismos que contribuam para o acréscimo de movimento nas ruas e nas lojas. As iluminações de Natal têm sido um dos pontos altos de estímulo ao comércio em Lisboa e constituem uma tradição fortemente enraizada por todos os que nela vivem e trabalham, assumindo um relevo acrescido devido ao elevado número de turistas e visitantes que, todos os anos, nesta época, visitam a cidade", refere a autarquia.

Tal como o ano passado, tendo em conta "medidas de poupança e de eficiência energética", as iluminações terão horário reduzido, "mas antecipando em meia hora, a pedido dos comerciantes e da UACS". Assim, vai ser possível ver as luzes das 17h30 às 23h00 ao Domingo e de segunda a quinta-feira e, por sua vez, entre as 17h30 e as 24h00 às sextas e sábados. No dia de Natal e na noite da passagem de anos as luzes vão estar acesas entre as 17h30 e a 01h00.

"Lisboa será iluminada nos locais tradicionais, entre praças, ruas e avenidas, com recurso a lâmpadas de baixo consumo com tecnologia LED, permitindo um aforro energético na ordem dos 80% face à tecnologia de incandescência. Por outro lado, a CML procura sempre optar por garantias na utilização das mais recentes técnicas de poupança, quer pela utilização de materiais mais eficientes, quer pela utilização de energias renováveis durante a produção", é ainda adiantado.

A autarquia revela também que "será instalado o tradicional pinheiro de Natal na Praça do Comércio, e no Largo Camões uma instalação em forma de bola de Natal com 12 metros de altura vai criar efeitos de luz em diferentes cores".

O investimento nas iluminações foi aprovado a 8 de novembro e tem um valor de 749 500 euros, "igual ao dos últimos anos".

créditos: PAULO RASCÃO / MADREMEDIA

Porto

A Associação de Comerciantes do Porto (ACP) revelou que, pelo menos, 91 ruas da cidade receberão este ano iluminações de Natal, época que contará também com uma árvore com mais de 30 metros de altura e 15 de diâmetro.

“Relativamente aos anos anteriores, podemos dizer que aquilo que pedimos foi um aumento dos motivos que são usados, portanto, os elementos usados relativamente ao ano anterior foram 702 e neste momento os pedidos estão em 846”, explicou Rubens de Carvalho, diretor executivo da ACP.

A Associação dos Comerciantes do Porto lançou em 4 de setembro o concurso público para aluguer de iluminações decorativas, infraestruturas elétricas e árvore de Natal para o Porto, com um preço base de 460 mil euros.

Em resposta ao SAPO24, a Câmara Municipal do Porto explica que "no contrato celebrado com a Associação dos Comerciantes do Porto estabeleceu-se uma comparticipação financeira no montante máximo de 650 mil euros".

"As luzes, que já começaram as ser montadas, estarão ligadas de 1 de dezembro de 2023 a 7 de janeiro de 2024. Durante esse período, a iluminação vai funcionar de domingo a quinta-feira, entre as 18h e as 23h. Às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, o funcionamento prolongar-se-á até às 24h. Esta decisão prende-se com as preocupações de consumo energético já verificadas em 2022. A deliberação foi aprovada por unanimidade", adianta a autarquia.

Antes da crise energética e da adaptação dos horários para uma maior poupança, as luzes eram acesas pelas 17:30 e depois desligadas à meia-noite e às 02:00, de segunda a sexta-feira e aos fins de semana, respetivamente.

créditos: PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA

Leiria

Com uma imagem renovada, o Leiria Natal regressa ao centro histórico da cidade a partir do dia 24 de novembro, prolongando-se até ao dia 6 de janeiro, com um conjunto de atividades que autarquia não desvenda para surpreender os leirienses.

“Este ano voltámos a iluminar algumas ruas que deixámos de o fazer no ano passado, alargando para o período que tínhamos há dois anos. Em termos de decoração e de equipamentos de diversão vai haver mudanças na cidade. Queremos introduzir novidades, melhorias e o fator surpresa é muito importante”, adiantou a vereadora com o pelouro da Economia.

Catarina Louro (PS) revelou que a Casa do Pai Natal dá lugar à Aldeia do Pai Natal, albergando um maior número de atividades para as crianças. “Uma das grandes diferenças é que este ano vamos ter mais equipamentos e mais zonas dedicadas às crianças e vamos manter estas zonas de divertimento durante todo o mês de dezembro”, explicou.

A autarca afirmou que as atividades na tenda dos duendes terminavam antes do Natal para “dar tempo suficiente para fazer as montagens da passagem de ano”.

“Este ano, respondendo também a alguns pedidos dos munícipes, vamos manter [até 31 de dezembro] a pista de gelo e todos os equipamentos que estão no Recreio dos Duendes para que as crianças possam usufruir destes divertimentos com as suas famílias em época de férias”, destacou.

Catarina Louro recorda que o Município reduziu o número de dias e de iluminação no ano passado, devido ao contexto e aos custos energéticos. “Queremos que o Leiria Natal regresse à sua normalidade. Esta é uma altura do ano das mais importantes para o nosso comércio tradicional. Queremos aproveitar esta época para voltar a fazer com que Leiria brilhe nesta época natalícia e que tenha destaque e possa atrair muitos visitantes”, acrescentou, sublinhando que o efeito surpresa é um dos trunfos da autarquia.

Sem avançar com o valor do investimento, Catarina Louro admitiu que os custos podem subir face ao ano passado, uma vez que aumentam o número de ruas com iluminação de Natal e os equipamentos de diversão das crianças.

“Queremos que o conceito Leiria Natal volte a ter o mesmo impacto que tinha nos anos anteriores, antes da pandemia e da crise energética, sendo certo que vamos manter a iluminação LED”, disse.

A edição deste ano conta com uma árvore de Natal “diferente”, que ficará rodeada por pequenas barracas, que compõem o Mercadinho Doce, e pelo regresso de uma exposição de construções com peças Lego, que estará patente no Mercado de Sant’Ana, com entrada livre.

Numa nota de imprensa, a autarquia acrescenta que Leiria Natal de 2023 mantém a pista de gelo, a rampa, o carrossel, o comboio de carril, o Jardim Solidário, o Mercado Solidário, tasquinhas, teatro, música, dança, concertos, entre outras atividade e iniciativas diárias nos espaços culturais.

Caldas da Rainha

A cidade de Caldas da Rainha vai ter um anjo de 30 metros de altura e seis quilómetros de ruas decoradas e iluminadas durante a quadra natalícia, segundo o programa divulgado.

Uma árvore de Natal transformada em anjo de 30 metros de altura na Praça 25 de Abril é uma das principais atrações do programa “Caldas, Natal Encantado”, organizado pelo município, pela Associação Empresarial das Caldas da Rainha e Oeste (ACCCRO) e pela Junta de Freguesia Nossa Senhora do Pópulo.

O anjo vai ser inaugurado no dia 18 de novembro, tal como as iluminações de Natal, ocasião também para assistir ao concerto dos Anjos.

Até 6 de janeiro, a cidade do distrito de Leiria vai estar com decoração e iluminação natalícias ao longo de 48 ruas, cinco locais isolados, seis edifícios e sete rotundas, perfazendo seis quilómetros de iluminação.

O programa conta com um orçamento total de 305 mil euros, dos quais 181.900 euros é investimento do município (118.450 euros com iluminações e 63.450 euros com animação), superior ao do ano passado, para promover o comércio.

“Temos menos consumo do que na pandemia de covid-19 devido ao aumento da inflação e das taxas de juro”, disse à agência Lusa o presidente da ACCRO, Luís Gomes.

O programa contempla ainda animação de rua itinerante, aldeia de Natal e presépio no Parque D. Carlos I, mercado de Natal na Praça 5 de Outubro (1 a 23 de dezembro), comboio de Natal (8 a 23 dezembro), concertos e encenações teatrais, bem como concursos de montras para os estabelecimentos comerciais e de anjos para as escolas.

Durante o mês de dezembro, o comércio local vai estar também aberto depois das 19:00.

Santa Maria da Feira

A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira aumentou para 153.750 euros a despesa com iluminação pública natalícia para chegar à zona comercial da Cruz e ao bairro dos Passionistas.

O investimento com luzes de Natal sobe assim 32.591 euros e 26,9% em relação aos valores de 2022, o que a Câmara diz representar “uma aposta sem precedentes” nessa rubrica energética e justifica com a sua “estratégia integrada de posicionamento do território enquanto destino turístico de excelência na quadra natalícia”.

A despesa será encaminhada para a empresa Castros Iluminações Festivas S.A., que venceu o concurso internacional de ideias para três anos de decoração luminosa pública no período festivo de novembro e dezembro.

“O projeto desenhado para 2023 será inteiramente inspirado no tema ‘Sonho’. Em 2024 a iluminação de Natal será dedicada à temática ‘Liberdade’ e em 2025 vai inspirar-se no tema ‘Paz’”, adianta o município da Área Metropolitana do Porto

Seja no centro histórico da cidade, na referida zona comercial da Avenida Francisco Sá Carneiro ou na urbanização situada junto à Igreja dos Passionistas, as decorações luminosas da Feira serão ativadas no dia 24 de novembro, data que coincide com a encenação da chegada do Pai Natal ao parque temático Perlim.

Nessa altura será igualmente acesa na Praça da República, frente ao edifício mais antigo da Câmara Municipal, “uma imponente árvore de Natal em forma de chapéu mágico, inspirada na magia do Castelo” e da época em causa.

Serão ainda acionadas 600 luminárias na Rua Direita, todas personalizadas por crianças e famílias do concelho para sinalizar o caminho até ao mercado de Natal – que também começa a funcionar nessa noite no Largo do Rossio, entre a Igreja Matriz e a avenida do castelo.

Além dessas e outras vias da cidade da Feira, a iluminação natalícia municipal chegará ainda a edifícios de referência noutras freguesias, como o Monumento ao Espírito Feirense, em São João de Ver, junto à Estrada Nacional 1, e as Termas de São Jorge, nas Caldas de São Jorge.

“O grande objetivo é impulsionar o turismo no território durante a temporada festiva de Natal, criando um ambiente genuinamente acolhedor e atrativo, quer para os residentes, quer para os visitantes”, declara o vereador com o pelouro do Turismo e Cultura, Gil Ferreira.

O autarca realça que a equipa responsável pela iluminação foi ainda “desafiada a prolongar a vida útil das decorações, incentivando a adaptação e transformação das estruturas existentes, numa abordagem que reduz significativamente a produção de resíduos e promove a eficiência no uso de materiais, alinhando-se com os princípios da economia circular e da sustentabilidade”.

Também é a poupança a justificar as diferenças horárias nessas decorações luminosas: de domingo a quinta-feira só funcionarão das 17:00 às 22:00, enquanto às sextas e sábados se manterão ligadas até às 23:59.

créditos: PEDRO SOARES BOTELHO / MADREMEDIA

Viseu

O concelho de Viseu vai receber durante um mês diversas atividades natalícias, de entre as quais uma oficina do Pai Natal, concertos de José Cid ou Aurea e um coração iluminado no Rossio, com oito metros.

“Este ano vamos ter, no Mercado 2 de Maio, entre outras coisas, o concerto de Natal com a Aurea [23 de dezembro] e, depois, na passagem de ano, vamos ter connosco o intemporal José Cid”, disse o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas.

Na apresentação aos jornalistas da programação de Natal, o autarca disse que, “desta forma, há música para todas as gerações, embora os mais novos também cantem José Cid”.

“Gostaria de destacar que o Mercado de Natal vai continuar no Rossio e na rua Direita, e esperemos que a rua volte a ganhar vida como no ano passado já que, este ano, também vamos estender a iluminação àquela artéria”, revelou.

Este ano, no Rossio, “o elemento decorativo será um coração iluminado, com oito metros de altura”, isto porque “Viseu é o coração de Portugal”, defendeu Fernando Ruas, que disse que, “se um corpo humano representar Portugal, Viseu fica no lugar do coração”.

A vereadora da Cultura, Leonor Barata, acrescentou que o coração “também simboliza o amor fraternal entre os povos e em especial nesta época” do ano.

Também no Rossio, fica o Mercado de Natal, este ano “só com artesanato e doçaria e, na extensão da rua Direita, estarão lojas de comes e bebes para permitir a dinamização da rua e também a ativação daquele comércio”.

Na rua Direita fica a Aldeia do Pai Natal, “com a novidade de que também terá uma oficina com duendes e onde as crianças podem desenvolver várias atividades como criação de pequenos presentes ou embrulhos”.

O concerto de Natal do Município de Viseu, em 20 de dezembro, no Pavilhão Multiusos, “conta com a direção do maestro Cláudio Ferreira, com a participação da orquestra do Conservatório [de Música Dr. Azeredo Perdigão] e os diversos coros” do concelho.

O concerto de Ano Novo e Reis, em 5 de janeiro de 2024, no Teatro Viriato, é com a Filarmonia das Beiras, com a direção do maestro Martim de Sousa Tavares”.

Entre 8 de dezembro e 7 de janeiro de 2024, o concelho acolhe “diversas atividades de rua, ateliês, oficinas, contos, na biblioteca e nos museus municipais, o já clássico concurso de montras e a rota dos presépios nas diferentes freguesias”.

Também o musical de O Panda e os Caricas (8 de dezembro), no Pavilhão Multiusos, a Viseu Xmas Run, 100% solidária, em 17 de dezembro, e o comboio turístico a circular durante o mês marcam a agenda natalícia.

“Com estas viagens noturnas é possível visitar a iluminação da cidade nesta altura que, este ano, tem como tema, ‘A Fantasia da Floresta de Natal’”, destacou Leonor Barata.

Bragança

Bragança volta a ser “Terra de Natal e de Sonhos” de 1 de dezembro até 7 de janeiro. Nesta que será a nona edição, o centro histórico brigantino vai ficar iluminado com 400 mil luzes LED, de alta eficiência energética.

A maior novidade é uma rampa de gelo natural com 40 metros, "que proporcionará muita adrenalina e sorrisos", descreve o município transmontano.

“Será do agrado de todos, mas particularmente dos mais pequenos”, considerou o presidente da câmara municipal, Hernâni Dias. O autarca espera que a nova aposta possa “acrescentar à capacidade de atração e de interesse”.

Regressa a já habitual pista de gelo, também de gelo natural, com 300 metros quadrados, que se assume como “a maior de Trás-os-Montes e Alto Douro”. Este ano, andar 20 minutos na pista de gelo ou descer duas vezes na nova rampa tem um custo de 1,5 euros.

Estão também de volta a Casa do Pai Natal, os carrosséis e as Tasquinhas de Natal, instalados na Praça Camões e na Praça da Sé, no centro da cidade.

O espírito natalício vai espalhar-se ainda pelo resto da cidade, com “miniconcertos, espetáculos, workshops, Presépio ao Vivo, momentos de leitura e a Chegada dos Reis Magos”, divulgou o município transmontano.

No feriado de 1 de dezembro, o Pai Natal chega a Bragança, num desfile “com muitas surpresas” que começa na Praça Cavaleiro Ferreira.

Esta iniciativa é um investimento da autarquia este ano de cerca de 300 mil euros, mais 47 mil do que na edição passada, que é o preço da nova atração.

Oeiras

As luzes de Natal já foram inauguradas no concelho de Oeiras, no distrito de Lisboa, a 11 de novembro.

Este ano, entre os dias 8 e 10 de dezembro, o Palácio Marquês de Pombal irá receber novamente o “Natal no Palácio Encantado”, evento que foi cancelado em 2022 devido ao mau tempo que atingiu o concelho nessa altura.

O tema do “Natal no Palácio Encantado” será “O Brinquedo” e incluirá várias atividades relacionadas com brinquedos de diferentes épocas, focando-se na valorização da infância e em preservar as memórias e costumes tanto de tempos antigos como atuais.

Em todas as freguesias do concelho de Oeiras serão espalhadas decorações e luzes de Natal, que estarão ligadas entre as 17:30 e as 01:00, com recurso a tecnologia LED para poupança energética, acrescenta a autarquia, na mesma nota de imprensa.

Coimbra

A programação alusiva à época festiva arrancou a 10 de novembro, com a inauguração da iluminação pública de Natal, e estende-se até 6 de janeiro de 2024, contando com cerca de 90 atividades em diversos pontos da cidade, entre as quais um espetáculo ‘videomapping’ na Praça 8 de Maio, entre 21 e 23 de dezembro, anunciou o município de Coimbra.

Um dos destaques do programa natalício deste ano passa pela “Coimbra Magic Land”, situada na margem direita do Parque Verde, entre 18 de novembro e 25 de dezembro.

O evento, coorganizado entre a autarquia e a empresa Vertente Versátil, irá disponibilizar pista de gelo, carrossel parisiense, um comboio, um escorrega, insufláveis, baloiços, uma roda gigante e um trampolim, referiu a responsável da empresa, Dina Maia.

Segundo a responsável, a entrada no espaço é gratuita, mas algumas das atividades terão um custo, que poderá variar entre dois e três euros.

Neste novo espaço, haverá também uma área de restauração, um mercadinho de Natal, a “Casinha do Pai Natal” e animadores, disse.

Concertos na Igreja de Santiago, animação no Mercado Municipal D. Pedro V, que irá acolher uma feira do livro e um espaço Pai Natal, visitas guiadas na Baixa, animação musical na Praça do Comércio, referiu a autarquia.

Pela Baixa, ainda estão previstas arruadas com animação itinerante, e, em diversas localidades do concelho haverá atividades natalícias dedicadas aos mais novos.

A programação culminará com um Concerto de Reis, pelo Coro Sinfónico Inês de Castro, na Igreja Santa Cruz, no dia 5 de janeiro.

Na apresentação, o vice-presidente da Câmara de Coimbra, Francisco Veiga, realçou que o custo que o município teve na programação deste ano, sem contar com a iluminação pública, é de 16 mil euros, a maioria do qual investido no espetáculo de ‘videomapping’, já que os custos de operação da “Coimbra Magic Land” são totalmente suportados pela empresa privada que o coorganiza. “A Câmara só assegura a iluminação pública” na zona envolvente, esclareceu.

O presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, congratulou-se com “a criatividade” dos serviços de fazer “muito com pouco”.

O autarca lamentou ainda que não seja feito o Mercado de Natal na Praça do Comércio, que a União de Freguesias de Coimbra decidiu cancelar por considerar que o município optou por criar competição entre eventos.

“O Mercado de Natal [na Praça do Comércio] sempre foi um êxito e sempre trabalhámos com todas as estruturas. São missões diferentes e complementares. Não há competição nenhuma. Quem perde é a Baixa”, afirmou José Manuel Silva.

créditos: PAULO RASCÃO / MADREMEDIA

Braga

A Câmara de Braga vai investir cerca de 400 mil euros na programação de Natal, que arrancará no dia 1 de dezembro com a inauguração das luzes e um concerto de André Sardet. O investimento é, assim, sensivelmente igual ao do ano anterior.

Em causa está o programa “Braga é Natal”, que este ano contará com um mercado com a presença de mais artesãos, artistas e produtores locais, num total de 30 participantes. O Mercado de Natal irá decorrer na Praça Conde Agrolongo, entre 1 e 24 de dezembro.

Entre as novidades da programação deste ano, a câmara destaca os espetáculos de novo circo, com “Parada - O Circo dos Elefantes”, pela Companhia espanhola “La Maquiné”, e para o cinema, com a projeção de oito sessões de filmes para toda a família.

Para os mais novos haverá uma programação com oficinas, exposições, teatro, animação e o carrossel.

A câmara destaca ainda a Parada de Natal, no dia 10 de dezembro, que contará com mais de 750 participantes, “numa verdadeira viagem pelo mundo encantado e pelo imaginário natalício”. No mesmo dia, irá decorrer um espetáculo de ‘stand up comedy’ com os humoristas João Seabra, João Faquire e Miguel 7 Estacas.

Referência também para o ciclo de concertos de Natal da Sinfonietta de Braga “Viagem de Inverno”. Outro número “obrigatório” da programação é o bolo rei gigante.

No total, o programa inclui mais de 100 espetáculos, entre concertos, teatro, novo circo, magia, dança, cinema, performances e animação de rua.

O desporto também faz parte da programação, com a realização da Corrida de S. Silvestre, que já vai na sua 45.ª edição, sendo a segunda mais antiga do país.

No Altice Forum Braga centram-se a pista de gelo, o circo de Natal e vários espetáculos de bailado.

Por sua vez, a Passagem de Ano terá um cariz solidário, com “Revenge of the 90s”.

A programação estende-se até 12 de janeiro, incluindo ainda concertos de Ano Novo e Encontro de Reis.

Barcelos

A Câmara de Barcelos vai este ano investir 240 mil euros na animação de Natal. A programação arranca no dia 1 de dezembro com a inauguração das iluminações e dois momentos musicais.

À Lusa, fonte da Câmara de Barcelos, no distrito de Braga, disse que o investimento deste ano é superior em 20 mil euros ao do ano passado, “devido à introdução do carrossel parisiense”.

Sob o mote “A magia de Natal”, a programação vai decorrer durante todo o mês de dezembro, com a trilogia “cultura, recreio e lazer”, que se desdobra em mais de uma centena de eventos, tanto na cidade como nas freguesias do concelho.

Depois do sucesso do túnel da luz, introduzido no ano passado, o município aponta agora como novidade o carrossel parisiense, instalado no Largo da Porta Nova.

Exposições de presépios, concertos musicais, recitais, desfile natalício motard, sessões de contos, ‘workshops’, programas educativos, concurso “Barcelos Doce”, charrete de Natal, animação de rua e a Aldeia de Natal são outros atrativos da programação.

Este ano, haverá concertos musicais em quatro freguesias do concelho, nomeadamente Oliveira (dia 8), Bastuço St.º Estêvão (dia 9), Vila Cova (dia 10) e Vila Seca (dia 15).

Há ainda lugar para a Rota dos Presépios, com visita aos presépios das freguesias do concelho.

Paralelamente, alguns equipamentos municipais vão estar abertos ao público nas noites de 16 e 23 de dezembro, como a Biblioteca Municipal, a Casa do Vinho, a Galeria Municipal de Arte, o Museu de Olaria, a Sala Gótica, o Posto de Turismo e a Torre Medieval.

Na sala gótica dos Paços do Concelho estará patente a exposição “Presépio a 7 artes”, que tem como principais motivos peças de artesanato de cerca de quatro dezenas de artesãos barcelenses.

*Com Lusa