O sucesso da Ikea pode ser medido por vários indicadores, como por exemplo os financeiros ou o número de pessoas que diariamente visita as lojas.

Outra hipótese pode ser perguntar por nomes de móveis e perceber que as camas ou cómodas são facilmente reconhecidas como Malm e as estantes são, muitas vezes, simplesmente Billy. Com base na vasta lista de nomes de móveis, a sucursal da Ikea na Noruega decidiu criar uma lista que ajude futuros pais nomes a escolherem nomes para as crianças a partir do batismo que faz ao seu mobiliário.

Porquê esta iniciativa? Segundo a marca, a primeira razão é o baby boom (ainda que relativo) que teve lugar em 2021 no país. A Noruega tem 5,3 milhões de habitantes e, no ano passado, nasceram 56 mil bebés no país - mais 3081 que em 2020 - o que cria, segundo a Ikea, "o desafio de encontrar nomes únicos".

Foi assim que a marca decidiu disponibilizar online um "banco de nomes" com cerca de 800 referências que resultam das nomenclaturas usadas pela marca desde 1948 e que decorrem, em muitos casos, de nomes de cidades suecas, lagos ou outros locais naturais.

No comunicado divulgado, a sucursal norueguesa assinala que ao contrário das lojas que "enfrentam a escassez de matérias primas e os desafios dos prazos de entrega" devido à pandemia, na Noruega "não há falta de crianças".