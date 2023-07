A circulação retoma no dia 8 de julho nas linhas Amarela e Verde, repondo a ligação Telheiras / Campo Grande e Campo Grande / Cidade Universitária. A circulação na linha Amarela entre Odivelas e Rato voltará a efetuar-se, em toda a sua extensão, com comboios de seis carruagens.

Assim sendo, a partir das 21h de hoje, a linha Verde só efetua a circulação entre Alvalade e Cais do Sodré, enquando a linha Amarela estará encerrada.

Nas estações de cruzamento, como o Saldanha (linha Vermelha) e o Marquês de Pombal (linha Azul), a circulação mantêm-se normal.

Em comunicado, o Metropolitano de Lisboa explica que com "a retoma da normal circulação nas linhas Verde e Amarela, o serviço especial “vaivém” em modo autocarro Telheiras – Campo Grande – Cidade Universitária termina o seu funcionamento pelas 19h30 do dia 7 de julho".

"Durante a interrupção parcial da circulação nas linhas Amarela e Verde foram realizadas, com sucesso e no prazo previsto, um conjunto de intervenções necessárias para integrar os novos viadutos construídos a poente da estação Campo Grande na infraestrutura existente, no âmbito do plano de expansão e modernização da rede do Metropolitano de Lisboa", também se pode ler no site da empresa.