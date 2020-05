Os municípios com menos de 5.000 habitantes não estão sujeitos a estas limitações, podendo realizar as atividades permitidas em qualquer altura do dia.

Estas decisões fazem parte das medidas de alívio para a população dentro do confinamento previsto no âmbito do estado de emergência em vigor desde 15 de março.

O “estado de emergência” está em vigor no país desde 15 de março e até 09 deste mês e as medidas de confinamento apenas permitem a saída para ir ao local de trabalho, para aqueles que o não possam fazer a partir de casa, ou para adquirir bens considerados essenciais.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 230 mil mortos.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, alguns países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.