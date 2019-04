A GNR aconselha ainda os peregrinos a não usarem auscultadores, a não utilizarem o telemóvel durante a caminhada para evitar distrações e a tomarem especiais cuidados ao atravessar as vias.

Já na cidade de Fátima e no Santuário, a GNR recomenda aos peregrinos que cheguem atempadamente para evitar filas prolongadas e para não deixarem bens à vista no interior dos veículos, sugerindo que os guardem na bagageira antes de chegar ao local onde vai estacionar.

Não deixar documentos pessoais nos veículos, não transportar a carteira ou o telemóvel no bolso de trás ou na mochila, evitar andar com grandes quantias em dinheiro, não levar bens de valor, nem objetos que sejam ostensivos, ter sempre o telemóvel com bateria e o contacto dos demais elementos do grupo são outros conselhos deixados pela GNR.

Após o fim das cerimónias, “os peregrinos devem sair de forma calma e gradual, a fim de evitar filas prolongadas” e “não perder de vista os idosos e as crianças que o acompanham, devendo estes terem sempre um contacto de um adulto do grupo”, sublinha.