A vice-presidente democrata e o ex-presidente republicano aproveitam as últimas horas de campanha para os americanos indecisos desempatem as sondagens.

As sondagens, no entanto, podem não demonstrar a realidade, especialmente nos Estados Unidos, onde não é o voto popular que define as eleições, mas os votos do Colégio Eleitoral.

Cada estado tem um número de delegados proporcional ao tamanho da população e são necessários 270 de um total de 538 para conquistar a Presidência.

É por isso que se concentram nos sete estados-pêndulo, nos quais nenhum partido tem voto garantido. A Pensilvânia é possivelmente o mais importante deles, com 19 votos eleitorais.

Harris passará o dia neste estado e terminará com a participação de Lady Gaga num comício na Filadélfia. Trump também viajará para a Carolina do Norte e Michigan.

"Está despedida!"

Ambos parecem esperançosos com a grande participação, com mais de 78 milhões de votos antecipados.

Donald Trump promete uma "vitória esmagadora". Kamala Harris acredita que o momento a beneficia.

Nunca os Estados Unidos tiveram de escolher entre dois candidatos tão diferentes. O ex-presidente intensificou a retórica violenta à procura de um segundo mandato, o que o tornaria o primeiro presidente condenado e, aos 78 anos, o mais velho.

Numa campanha cheia de contratempos, incluindo duas tentativas de assassinato contra Trump e a saída do presidente Joe Biden, Kamala Harris entrou mais tarde em cena.

A ex-senadora espera que a defesa do direito ao aborto lhe abra as portas da Casa Branca.

Trump confia no seu discurso contra os imigrantes, que acusa de "envenenar o sangue do país", e na inflação, com uma campanha que não poupou golpes, mesmo contra os seus rivais, pessoas que a quem chama "inimigo interno".

No domingo, disse aos apoiantes que não se importa se jornalistas levem tiros e entrou em detalhes terríveis de crimes cometidos por imigrantes em situação irregular. "Kamala, está demitida, saia!", afirmou.

Medo do caos nas urnas

O republicano voltou a mencionar uma possível fraude eleitoral, o que suscita temores de que não reconheça o resultado em caso de derrota, como fez em 2020 após ser derrotado por Biden.

Há também preocupação com a segurança das pessoas que trabalharão nos centros de votação.

Alguns funcionários eleitorais receberam botões de pânico para alertar rapidamente as autoridades em caso de emergência. Pelo menos dois estados, Nevada e Washington, colocaram a Guarda Nacional em alerta em caso de distúrbios.

No Michigan, Kamala Harris cortejou a comunidade árabe-americana, composta por cerca de 200 mil pessoas insatisfeitas com o apoio militar dos Estados Unidos à guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza. Harris prometeu fazer "o possível para acabar com a guerra em Gaza".

Os candidatos contam com apoiantes conhecidos do público.

Donald Trump com o homem mais rico do mundo, Elon Musk, e as controversas doações de um milhão de dólares por dia aos eleitores registados.

Harris tem ao seu lado o ex-presidente Barack Obama e sua esposa Michelle. Biden fala pouco desde a gaffe na qual se referiu aos apoiantes de Trump como "lixo".

O mundo acompanha com nervosismo as eleições na superpotência mundial, principalmente devido às repercussões no Oriente Médio e na guerra na Ucrânia, mas também devido aos efeitos comerciais das promessas protecionistas.

Por Ryan Collerd com Danny Kemp em Washington, da AFP.