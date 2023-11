Apesar do aumento dos preços que algumas agências reportam, a procura e as reservas já superam os números de 2022, informa o JN.

“Na nossa rede de agências, sentimos que a procura por viagens para as épocas festivas tem corrido de forma positiva, com bastantes portugueses a marcar férias nesta altura do ano. Podemos afirmar que a procura aumentou cerca de 30% relativamente ao ano anterior”, afirma Ricardo Teles, diretor operacional da Bestravel, ao JN.

De acordo com a Viagens El Corte Inglés, os valores das viagens, dentro e fora de Portugal, subiram em média 50%. A mesma agência afirma que apesar da subida de valores, há uma maior procura, particularmente por grandes viagens. Segundo o JN, para os portugueses a Madeira continua a ser o destino preferido nesta época do ano.

Internacionalmente, os portugueses estão um pouco divididos entre o calor e o frio. No primeiro, Brasil, Cabo Verde e Dubai são as grandes apostas para festejar o Natal e o Ano Novo. No frio, os Estados Unidos da América, nomeadamente Nova Iorque, e a Lapónia têm sido os destinos de eleição.

As cidades da Europa também não ficam de fora das escolhas dos portugueses. Há quem escolha ir passar o Natal e o Ano Novo a Paris ou a Barcelona. No entanto, a procura pelas cidades europeias começa logo no final do mês de novembro, tendo em conta os típicos mercados de Natal.

“As cidades dos mercados de Natal ganham especial relevância de procura, sobretudo Viena, Munique, Berlim, Zurique, Amesterdão, Roma e Florença”, afirma Pedro Quintela, diretor- -geral de vendas da Agência Abreu ao JN.