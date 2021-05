O Governo decidiu hoje prolongar a situação de calamidade em território continental para combater a epidemia de covid-19 até ao dia 31 de maio.

Esta decisão de renovar a situação de calamidade, que se aplica ao território continental de Portugal, foi anunciada por Marina Vieira da Silva no final da reunião do Conselho de Ministros.

A atual situação de calamidade entrou em vigor em 01 de maio e, se não fosse renovada, terminaria às 23:59 horas deste domingo.

A ministra do Estado e da Presidência anunciou ainda esta quinta-feira que Portugal tem mantido as condições necessárias para continuar a aplicar medidas de desconfinamento, salientando que o nível de incidência tem vindo a cair desde que este plano foi posto em prática (está agora em 48,7, baixo dos 50 casos por 100 mil habitantes a 14 dias) e que o nível de transmissão, apesar das variações, está agora abaixo de 1 (0,92), deixando o país confortavelmente na zona verde.

O que muda para os próximos dias?

Além das medidas de 19 de abril, aplicam-se as seguintes regras:

A prática de todas as modalidades desportivas passa a estar permitida, bem como e para todas a atividade física ao ar livre;

Os ginásios podem funcionar com aulas de grupo, observando as regras de segurança e higiene;

A lotação para casamentos e batizados passa a estar limitada a 50% do espaço.

As instalações desportivas onde ocorra prestação de serviços passam a encerrar às 22h30.

Passa também a estar permitido o funcionamento:

Da atividade dos equipamentos itinerantes de diversão;

Dos parques de diversão infantil de natureza privada ainda que na dependência de autorização da DGS;

Dos parques aquáticos

O novo mapa do desconfinamento

Na conferência após a reunião do Concelho de Ministro, a ministra do Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva anunciou que "Carregal do Sal, que tinha neste momento regras de 5 de abril, Cabeceiras de Baixo que ainda há uma semana tinha recuado para as regras de 19 de abril, e Paredes que ainda há uma semana tinha recuado para regras de abril" passam a acompanhar o restante país no último nível do plano de desconfinamento, assim como a freguesia de Longueira/Almograve, no concelho de Odemira.

No entanto, há concelhos que não registam uma taxa de incidência suficientemente baixa para poderem avançar para esta fase.

No concelho de Resende e na freguesia de São Teotónio, em Odemira, aplicam-se as regras do dia 5 de abril. Permite-se:

Funcionamento de lojas até 200 m2 com porta para a rua;

Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal)

Funcionamento de esplanadas (com a limitação máxima de 4 pessoas por mesa) até às 22h30 nos dias de semana e até às 13h aos fins de semana;

Prática de modalidades desportivas consideradas de baixo risco;

Atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo;

Funcionamento de ginásios sem aulas de grupo;

Funcionamento de equipamentos sociais na área da deficiência.

Nos concelhos de Arganil e Lamego, aplicam-se as medidas correspondentes ao dia 19 de abril:

Permite-se a abertura de:

Todas as lojas e centros comerciais;

Restaurantes, cafés e pastelarias (com o máximo 4 pessoas por mesa no interior ou 6 por mesa em esplanadas), até às 22h30 nos dias de semana ou 13h nos fins-de-semana e feriados;

Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos;

Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação.

Autoriza-se a prática de: