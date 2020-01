O prelado falava no pequeno-almoço anual com os profissionais da Comunicação para assinalar o dia do padroeiro dos jornalistas, São Francisco de Sales, uma iniciativa que promove há vários anos na diocese.

Para José Cordeiro, “o bem faz sempre bem e conhecendo histórias de bem, de verdade, de justiça, de harmonia e poder contá-las aos outros é uma maneira de contagiar para que esse bem possa ser partilhado e suscite noutras pessoas também a vontade de fazer o bem”.

Nos profissionais da Comunicação Social, defendeu, “há este dever acrescido porque às vezes o bem passa ao lado, pela pressão da própria orgânica dos órgãos de Comunicação Social, mas era importante suscitar as histórias de bem”.

O bispo de Bragança-Miranda ressalvou que “não se pode mudar a realidade nem ignorar, mas a realidade muitas vezes também depende na sua narrativa dos olhos de quem a vê e pode ser também um contributo, mesmo apresentando os casos até de mal, (para) fazer suscitar noutros a sua responsabilidade na construção do bem maior”.

“Assim tem acontecido desde o início da Humanidade, mas sobretudo na história da Igreja quando fazemos a narrativa da vida dos santos, da vida das pessoas boas, é para dizer que é possível, que não podemos desistir”, sustentou.

Este é também o foco da mensagem do papa Francisco neste dia das Comunicações Sociais e que foi transmitida em Portugal, a partir de Bragança, pelo presidente da Comissão Episcopal dos Bens Culturais e Comunicações Sociais, João Lavrador.

O porta-voz da mensagem do papa sublinhou que Francisco “quer convidar toda a pessoa a estabelecer relação com o outro, no sentido de uma comunicação positiva a que ele chama a narrativa de histórias boas”.