Após mais de nove horas de discussão na quinta-feira, para hoje está reservado o período de encerramento, com intervenções de todos os partidos e do Governo, e a votação das moções de rejeição do BE e do PCP, que têm “chumbo” anunciado.

A abstenção do PS é suficiente para que as moções não sejam aprovadas no final do debate e o XXIV Governo Constitucional chefiado pelo social-democrata Luís Montenegro entre em plenitude de funções.

Este foi o primeiro debate parlamentar em que Luís Montenegro e o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, estiveram frente a frente, após as eleições legislativas antecipadas de março.