Em declarações à Lusa, o curador dos mamíferos, José Dias Ferreira, explicou que o dia-a-dia no Zoo tem sido “em tudo exatamente igual” no tratamento das cerca de 300 espécies de animais que vivem no Jardim, entre mamíferos, aves, répteis e anfíbios.

“Temos prestado todos os cuidados que estes animais sempre receberam não só em alimentação, limpeza e maneio em geral. Tudo tem sido feito como sempre foi, não há alterações em dietas, em nada. A única diferença foi a divisão dos turnos [dos tratadores] em dois”, avançou o responsável.

Agora, de portas fechadas ao público devido à pandemia covid-19, de 14 em 14 dias muda no Zoológico a equipa de 30 tratadores, em cada turno, responsável pela alimentação e limpeza dos espaços, sendo que, de acordo com José Dias Ferreira “para os animais e funcionários não falta absolutamente nada”.

Segundo o curador dos mamíferos, “os animais não sentem diferença por não terem público”, pelo menos, “neste momento”, lembrando que foi tido o cuidado de manter as mesmas equipas que lidam com aqueles diariamente.

“A única diferença que há para os animais é não haver visitantes, não temos notado grandes diferenças no comportamento deles”, afirmou, reconhecendo que o mais importante para os animais foi acautelado: “manter o maneio, o grupo de tratadores que trabalha com eles e a alimentação”.

José Dias Ferreira salientou que houve “algumas adaptações” ao maneio com os animais já existente, onde se assinala o aumentar das desinfeções diárias, “que sempre se fizeram, mas agora são com mais frequência”.

Também o contacto com os animais se restringe agora ao mínimo possível, sendo só feito em situações onde é precisa alguma intervenção a nível veterinário, “sempre protegidos com máscaras e luvas”.

Há também o caso das ilhas dos primatas, onde os tratadores entram para dar comida, sempre com a distância e cumprindo todas as regras de proteção, como a reportagem da Lusa assistiu e também o caso das suricatas, que sentem ao longe quando a tratadora vem a caminho com a pequena caixa de comida com uma espécie de minhocas envoltas em farinha.

Não querendo entrar em grandes pormenores financeiros, José Dias Ferreira avançou que, sem bilheteiras e mantendo os custos fixos iguais em termos de encargos salariais, de alimentação dos animais e contas de eletricidade e água, torna o “processo muito mais difícil”, reiterando que, neste momento, “aos animais não falta nada”.

Apesar de os animais não verem crianças a correr ou a gritar na sua direção espantadas com os seus portes e cheiros, o curador dos mamíferos adiantou também que o dia-a-dia para estes permanece na mesma, dando como exemplo os nascimentos que continuam a acontecer.