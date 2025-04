Um corte generalizado no abastecimento elétrico afetou na segunda-feira, desde as 11h30, Portugal e Espanha, continuando sem ter explicação por parte das autoridades. No entanto, as teorias são muitas — e até originaram notícias falsas.

Aeroportos fechados, congestionamento nos transportes e no trânsito nas grandes cidades e falta de combustíveis foram algumas das consequências do apagão.

Entretanto, o operador de rede de distribuição de eletricidade E-Redes garantiu que o serviço está totalmente reposto e normalizado. Por sua vez, o governo vai pedir aos reguladores da energia europeia uma auditoria independente para "o apuramento cabal das causas desta situação".

O regresso à normalidade:

Depois de uma segunda-feira com a rede de transportes afetada ou mesmo suspensa e a maior parte do comércio e serviços fechados ou interrompidos, esta terça-feira as atividades estão a regressar ao normal funcionamento. Confira aqui a lista do que vai sendo tornado público.

A fama do velhinho rádio a pilhas

A corrida aos rádios portáteis marcou esta segunda-feira, dia em que um apagão tomou conta de Portugal e Espanha. Sem eletricidade, e outra forma de aceder às notícias, foram muitos os que se viraram para o objeto esquecido no tempo. No entanto, numa era quase totalmente digital, os comerciantes não estavam prontos para o regresso repentino ao passado. Uma reportagem para ler aqui.

A necessidade de um kit de emergência:

Entre lanternas e rádios, muitos foram os relatos de corrida às lojas durante o apagão que atingiu Portugal continental. Mas afinal o que se deve ter num kit de emergência? A resposta está neste artigo.

O pouco que se sabe do lado espanhol

Pedro Sánchez sublinhou esta terça-feira que o apagão desencadeou uma "interrupção generalizada do abastecimento em toda a Península Ibérica e em algumas regiões do sul da França" que afetou milhões de pessoas e gerou "perdas económicas nos negócios, nas empresas, na indústria". Mas as explicações ainda não chegaram.

A Gronelândia também foi afetada?

A parte da Gronelândia na segunda-feira privada de comunicações recuperou hoje as ligações telefónicas, serviços de mensagens escritas e Internet, anunciou o operador local Tusass, ainda a investigar uma possível ligação ao apagão na Península Ibérica. Para ler aqui.

Um relato na primeira pessoa

Patrícia Reis escreveu sobre o dia do apagão. "Vivemos uns momentos de stress por causa do portão não abrir, do carro ser eléctrico, da falta de dinheiro vivo. Foram horas que pareceram anos. Percebemos também como estamos pouco preparados para estar sem comunicações, como estamos viciados no telefone e nas suas possibilidades. Durante umas horas, não tive rede e não falei com ninguém". Uma opinião para ler aqui.

O que aproveitar (ou não) no frigorífico

Depois de várias horas sem eletricidade, alguns frigoríficos podem não ter conseguido manter os alimentos seguros. Saiba o que deve fazer agora. Leia aqui.