A apresentadora Luísa Barbosa e o ator Francisco Beatriz são os convidados de hoje da rubrica "A Vida em Tempos de Pandemia". Em conversa com João Dinis, falam animadamente de como é viver estes tempos com uma criança em casa - e todos os desafios a isso associados -, que desafios um casal pode encontrar no processo e de que forma a pandemia vai afetar o mundo da arte e do entretenimento.

Como está a viver estes tempos de pandemia? E como é que isso afetou a sua vida a nível pessoal e profissional? Conte-nos a sua história através do e-mail 24@sapo.pt.