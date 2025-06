Na terça-feira, na primeira sessão plenária da XVII Legislatura, da direita para a esquerda, a primeira fila do hemiciclo será ocupada por cinco deputados do Chega, um do CDS, dois da Iniciativa Liberal, oito do PSD, cinco do PS, dois do Livre e um do PCP.

Na reunião da conferência de líderes, o problema mais complicado surgiu com a colocação dos deputados únicos do PAN e da JPP (Juntos Pelo Povo) que, proposta do PSD, passaram a ficar sentados na segunda fila imediatamente à esquerda do PS (ou seja, entre o PS e o Livre) e não, como se previa, entre as bancadas social-democrata e socialista.

Esta proposta do PSD, apesar de ter merecido acolhimento maioritário em conferência de líderes, foi contestada pelo PCP e, sobretudo, pelo Livre. Caso se mantenha essa proposta, os seis deputados do Livre não ficam sentados agrupados ao longo das três filas.

Também em relação à distribuição de espaços no edifício da Assembleia da República a atribuir a cada um dos grupos parlamentares ainda não houve consenso. Esta questão, tal como a da distribuição dos lugares no hemiciclo, será novamente abordada na reunião da conferência de líderes de quarta-feira.

“Neste momento, ainda não há uma distribuição dos espaços pelos diferentes grupos parlamentares. Esta matéria ainda está a ser discutida ao nível dos chefes de gabinete dos grupos parlamentares. Também aqui, há dificuldades para se obter consenso”, declarou o porta-voz da conferência de líderes, o social-democrata Jorge Paulo Oliveira.