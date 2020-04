O Victor Abussafi, dono do boteco brasileiro Dona Beija, no coração da cidade de Lisboa, (e cronista do SAPO24 para o Brasileirão nas horas vagas) é o primeiro convidado da série "A Vida em Tempos de Pandemia".

A viver em Portugal há mais de cinco anos, o Victor passou por startups e multinacionais até abrir o restaurante de cozinha brasileira e esse se tornar o seu principal projeto profissional. Até ao início do estado de emergência, o projeto estava a correr bem - no início de março tinha tido o melhor fim de semana desde a abertura - mas praticamente de um dia para o outro o negócio quase que desapareceu, deixando-o a si e aos seus colaboradores numa situação muito difícil.

A partir desse momento, todos passaram a ser "uma família", tendo as pessoas pertencentes a grupos de risco sido resguardados e todos os outros continuado a trabalhar - entregando comida em take away - com o único objetivo de sobreviver. Apesar de estar longe da família, que vive no Brasil, o Victor mantém-se otimista em relação ao tempo pós-pandemia, apesar de considerar que a única certeza é de que as coisas vão mudar.

"Tenho esperança que [no futuro] tenhamos governos menos individualistas e que pensam nas pessoas. E que as pessoas trabalhem melhor em comunidade", refere o responsável pelo Dona Beija.

