À Lusa, a fonte indicou que o acidente ocorreu ao quilómetro 259 às 13h04.

O despiste terá envolvido “vários veículos” e “pelo menos quatro pessoas” estavam a ser assistidas no local cerca das 13h45.

“A autoestrada está cortada no sentido Norte/Sul junto a Estarreja e Santa Maria da Feira [distrito de Aveiro]. Não nos foi dada qualquer previsão”, indicou a fonte sem conseguir especificar a gravidade dos feridos.

No socorro às vítimas estão os Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira e da Arrifana com oito viaturas no total, bem como duas Viaturas Médica de Emergência e Reanimação (VMER), uma de Gaia e outra da Feira, e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Oliveira de Azeméis.

A concessionária Brisa também está no local.