A empreitada, cujo preço base é de 1,3 milhões de euros, compreende a reabilitação dos edifícios existentes, a demolição das partes mais degradadas e a construção de novas valências.

O anúncio hoje publicado em Diário da República corresponde a uma das primeiras obras previstas na primeira fase da nova Carta Educativa do município de Aveiro.

De acordo com a Câmara Municipal de Aveiro, o projeto foi previamente articulado com o Agrupamento de Escolas, docentes e Associações de Pais, e prevê a capacitação do estabelecimento de ensino com quatro salas de aula para o 1.º ciclo, duas salas de atividades para o pré-escolar e o aumento da área bruta e área de recreio.

Para esse fim, a Câmara adquiriu, por 13 mil euros, um terreno contíguo à escola para permitir a ampliação, sendo esta mais uma intervenção que surge na sequência da entrada em vigor da Carta Educativa do município.

A nova Carta Educativa entrou em vigor no dia 10 de dezembro, procedendo à reorganização da rede Escolar do município, com a aposta em estabelecimentos de ensino de média dimensão para o Pré-Escolar e o 1.º ciclo, constituindo escolas com, no mínimo, uma turma de pré-escolar e quatro de 1.º ciclo.

O documento prevê acabar com estabelecimentos isolados e de pequena dimensão e requalificar os restantes, dotando-os de condições de conforto, segurança e qualidade.