Informação é do jornal The Guardian, que salienta que o oligarca russo começou a fazer mudanças três semanas antes do início da guerra.

Roman Abramovic deu ordens para que alguns fundos com muitos mil milhões de dólares fossem transferidos para o nome dos seus filhos, relata esta sexta-feira o The Guardian. Estas movimentações terão começado três semanas antes do início da guerra, em fevereiro do ano passado. O The Guardian observou documentos de 10 fundos offshore, salientando que a ampla reorganização começou a ser executada poucos dias "depois que os governos ameaçaram impor sanções contra oligarcas russos". De acordo com o jornal, as mudanças terão feito dos filhos de Abramovich os "proprietários beneficiários finais de ativos há muito ligados ao pai, incluindo propriedades de luxo e uma frota de iates, helicópteros e jatos particulares". O jornal escutou alguns especialistas, que salientam ainda que esta medida "pode complicar os esforços para impor sanções contra o oligarca e potencialmente frustrar as tentativas de congelar ativos que antes se acreditava pertencer ao magnata". Restará agora saber se os filhos de Abramovich estarão sujeitos ao congelamento de ativos.