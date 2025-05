Segundo o Serviço de Alterações Climáticas Copernicus, do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo, “abril de 2025 foi 0,07°C mais frio do que o recorde de abril de 2024 e 0,07°C mais quente do que o terceiro mais quente em 2016”.

Em comunicado, acrescenta que a temperatura registada no último abril foi 1,51°C acima da média estimada de 1850-1900 utilizada para definir o nível pré-industrial.

Limitar o aumento da temperatura média global a 1,5°C acima do nível pré-industrial foi acordado no pacto de Paris para reduzir ao mínimo o impacto das alterações climáticas.

Na Europa, a temperatura média foi de 9,38°C, 1,01°C acima da média do referido período, o que significa que foi “o sexto abril mais quente” deste território.

As temperaturas mais quentes registaram-se no leste da Europa, oeste da Rússia, Cazaquistão e Noruega, “enquanto as mais frias do que a média ocorreram na Turquia, partes orientais da Bulgária e Roménia, Península da Crimeia e norte da Fino-Escandinávia”, que inclui as penínsulas escandinava e de Cola, a Carélia e a Finlândia.

Fora da Europa, registaram-se temperaturas superiores à média no Extremo Oriente russo e em grande parte do Centro-Oeste da Ásia, assim como na maior parte da América do Norte, parte da Austrália e em quase toda a Península Antártica, enquanto as “mais inferiores à média” foram sentidas no sul da América do Sul, no leste do Canadá, na região dos Grandes Lagos e na Baía de Hudson, no nordeste da Gronelândia e em Svalbard, no norte da Austrália e no leste da Antártida.

“A temperatura média da superfície do mar (TSM) para abril de 2025 (…) foi de 20,89°C, o segundo valor mais elevado registado para este mês, 0,15°C abaixo do recorde de abril de 2024”, refere o comunicado.

Adianta que o clima foi predominantemente mais chuvoso do que a média na maior parte do sul da Europa, norte da Noruega, sul da Finlândia e partes do oeste da Rússia, precisando que a chuva forte na região dos Alpes causou inundações, deslizamentos de terras e avalanches.

Ao contrário, grande parte da Europa Central, a Grã-Bretanha, o sul da Fino-Escandinávia e parte da Europa de Leste registaram em abril condições mais secas do que a média.

Mais seco do que a média foi também o clima no mês passado “em grande parte do oeste da América do Norte, na Ásia central e oriental, bem como na maior parte do sul da Austrália, Madagáscar e partes da América do Sul”.

Condições mais húmidas do que a média foram registadas em partes do Canadá e do Alasca, no Centro-Oeste dos Estados Unidos, em partes do extremo leste e centro da Rússia, no sul de África, no norte da Austrália e no centro da América do Sul.

O Copernicus é o Programa de Observação da Terra da União Europeia.