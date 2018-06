Uma pequena sala na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, juntou hoje algumas dezenas de pessoas para ouvir um grupo de especialistas falar de abstenção em Portugal, que vão, até outubro, preparar um estudo com propostas concretas a apresentar na iniciativa Portugal Talks, encontro bienal que alterna com as Conferências do Estoril, uma organização da Câmara de Cascais.

O diagnóstico está feito e aponta para um crescente número de abstencionistas em Portugal, acompanhando uma tendência europeia.

Nuno Garoupa, professor de Direito na George Mason University Antonin Scalia School of Law, nos Estados Unidos e do conselho científico da Portugal Talks, tem números e disse que, à custa da abstenção, a Assembleia da República representa menos 850 mil eleitores em 2015 do que há 20 anos.

Outros números avançados por Garoupa apontam para a perda de um milhão de eleitores entre as eleições presidenciais de 1996 e as de 2016 ou ainda de meio milhão de eleitores entre as legislativas de 1995 e as de 2015.

E nesses 20 anos, de 1995 a 2015, os três principais partidos perderam 1,3 milhões de eleitores, havendo ainda um crescimento de 100 mil para os votos brancos e nulos, um crescimento para o Bloco de Esquerda e PCP.

As soluções podem ser mais complexas e radicais, como introduzir o voto obrigatório, que impõe uma mudança na Constituição, como sublinhou a constitucionalista Catarina Santos, ou outras mais simples, como agilizar o voto antecipado, voto eletrónico de modo a incentivar as pessoas a ir às urnas.

O voto obrigatório é contestado pela socióloga Marina Costa Lobo, do socióloga e investigadora do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade de Lisboa, dado que atira para a “sociedade civil”, que “é fraca”, “o ónus da responsabilidade” quando ela deveria caber também “à oferta” dos partidos.