De acordo com o artigo 105º, relativo ao abuso de confiança, do Regime Geral das Infrações Tributárias, “quem não entregar à administração tributária, total ou parcialmente, prestação tributária de valor superior a 7.500 euros, deduzida nos termos da lei e que estava legalmente obrigado a entregar é punido com pena de prisão até três anos ou multa até 360 dias”.

Contudo, “quando a entrega não efetuada for superior a 50.000 euros, a pena é a de prisão de um a cinco anos e de multa de 240 a 1200 dias para as pessoas coletivas”.

O Relatório de Atividades Desenvolvidas de “Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras” de 2018 mostra ainda que, no final de 2018, existiam para enviar ao Ministério Público e legalmente suspensos 1.555 processos de inquérito.

Deste total, 906 eram referentes a 2018 (58%), 264 relativos a 2017 (17%), 262 inquéritos de anos anteriores (17%) e 123 processos de inquérito criminal suspensos (8%).