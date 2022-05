Dos 326 testemunhos de vítimas recolhidos pela Comissão Independente criada para investigar abusos sexuais na Igreja Católica portuguesa há casos de padres que terão cometido abusos sexuais de menores em "confissões feitas antes das comunhões ou casamentos", revelou Pedro Strecht ao JN.

Segundo o jornal há ainda relatos de abusos que ocorreram em sacristias e durante acampamentos católicos.

Até ao momento, foram encaminhadas 16 denúncias para o Ministério Público, sendo que o pedopsiquiatra e coordenador da comissão adiantou que, brevemente, "mais quatro a seis" testemunho deverão ser encaminhados.

"No início havia mais depoimentos do Norte e do Centro, inclusive Trás-os-Montes, mas agora já não". "Temos do Alentejo, Algarve e ilhas. Temos mais casos onde há mais pessoas, Lisboa e Porto. Não consigo dizer se há um distrito que seja predominante sobre outro nesta fase", diz Pedro Strecht.