No total, são 20 as forças políticas que se apresentam às próximas estas eleições legislativas, entre 18 partidos e duas coligações: PS, AD (PSD/CDS-PP), Chega, Iniciativa Liberal, BE, CDU (PCP/PEV), Livre, PAN, PPM, JPP, Ergue-te, ADN, PCTP/MRPP, Volt Portugal, Nós, Cidadãos!, Nova Direita, RIR, MPT, PTP e Partido Liberal Social.

Nas últimas eleições legislativas, em março do ano passado, foram 19 as forças políticas a concorrer a pelo menos um círculo eleitoral.

O sorteio da ordem das candidaturas em cada boletim de voto foi realizado na terça-feira pelo respetivo tribunal para cada um dos 22 círculos eleitorais.

De acordo com o resultado divulgado hoje pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), os círculos de Lisboa, Porto, Setúbal, Europa e Fora da Europa terão os boletins maiores, com 18 candidatos, seguindo-se Aveiro, Braga e Madeira com 16.

Por sua vez, os círculos de Beja, Coimbra e Faro têm 15, enquanto Castelo Branco, Évora, Guarda, Leiria e Portalegre contarão com 14 opções no boletim de voto.

Os círculos a que concorrem menos partidos e coligações são Bragança, Santarém, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu e Açores, cada um com 13.

Quase todos os partidos com assento parlamentar concorrem a todos os 22 círculos eleitorais, à exceção do PAN que não constará no boletim de voto de Viseu.

Das duas coligações, a AD – Coligação PSD/CDS concorre a 21 círculos eleitorais, juntando-se a estes o PPM nos Açores. O PCP e o PEV apresentam-se aos 22 círculos eleitorais com a CDU - Coligação Democrática Unitária.

Dos partidos sem representação parlamentar, concorrem a todos os círculos o Ergue-te, o PPM, o ADN e o RIR.

O Volt Portugal concorre a 20 círculos, o Nova Direita a 13, o JPP e o PCTP/MRPP a 10, e o Nós, Cidadãos! a oito.

Já o estreante Partido Liberal Social (inscrito no Tribunal Constitucional há menos de um mês, em 11 de março) apresenta candidatos a deputados em cinco círculos.

O PTP apenas apresentou apenas uma lista de candidatos a deputados, no círculo da Madeira, enquanto o MPT concorre na Madeira e nos Açores, depois de ter manifestado apoio à coligação PSD/CDS.

Após um prazo para reclamações e recursos, as listas defetivamente admitidas são afixadas até 02 de maio, de acordo com o mapa calendário da CNE.

De todos os partidos inscritos no Tribunal Constitucional (24), apenas o MAS e o (A)TUA (ex-PURP) não se candidatam a qualquer círculo nestas eleições legislativas.

Nas eleições legislativas de 2019 e 2022, foram 21 as forças políticas que constaram nos boletins de voto.

Em 2015, foram 16 as forças políticas a votos nas eleições legislativas, mas apenas 12 - dez partidos e duas coligações - concorreram aos 22 círculos eleitorais, enquanto em 2011 esse número tinha sido de 17 forças políticas, das quais dez em todos os círculos eleitorais.