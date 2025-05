De acordo com o mapa oficial hoje publicado em Diário da República, que manteve a distribuição de mandatos já divulgada, a AD (coligação PSD/CDS-PP no Continente e Madeira) conseguiu 1.971.602 votos e 88 deputados a que se somam os 368.886 votos obtidos pela coligação PSD/CDS-PP/PPM nos Açores, com mais três parlamentares eleitos.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) fez publicar hoje em Diário da República o mapa oficial com os resultados das eleições e a relação dos deputados eleitos para a Assembleia da República, depois de os resultados provisórios da Secretaria-Geral do Ministério de Administração Interna - Administração Eleitoral terem sido divulgados na quarta-feira à noite, quando foi concluída a contagem dos círculos da emigração.

Este mapa da CNE inclui os votos e percentagens de todas as forças políticas que concorreram às legislativas, apresentando as percentagens face ao número de votos expressos, excluindo brancos e nulos, ao contrário dos resultados divulgados pelo Ministério da Administração Interna na internet.

Segundo o cálculo da Agência Lusa que engloba os votos expressos, brancos e nulos, as duas coligações lideradas pelo PSD conseguiram 2.008.428 votos (31,78%) e 91 deputados (89 do PSD e dois do CDS-PP).

Em número de votos, seguiu-se o PS com 1.442.542 votos (22,83%) e 58 deputados.

No entanto, o Chega, que conseguiu 1.438.554 votos (22,76%), elegeu 60 deputados, tornando-se a segunda força política na Assembleia da República.

O quarto partido é a Iniciativa Liberal (IL), com 5,36%, 338.974 votos e nove deputados, mais um do que em 2024, surgindo em quinto o Livre (L) com 4,07%, 257.291 votos e seis deputados, mais dois do que há um ano.

Segue-se a CDU (PCP-PEV), com 2,91%, 183.686 votos e três deputados, menos um do que nas anteriores eleições. Com um deputado surgem o Bloco de Esquerda, com 1,99%, 125.808 votos e apenas um deputado, menos três.

O PAN obteve 1,38%, 86.930 votos e o Juntos pelo Povo (JPP), da Madeira, conseguiu eleger um deputado com 0,33% e 20.900 votos.

Quadro completo dos resultados:

Freguesias apuradas: 3.092

Freguesias por apurar: 0

Concelhos apurados: 308

Concelhos por apurar: 0

Consulados apurados: 17

Consulados por apurar: 0

Mandatos atribuídos: 230

Mandatos por atribuir: 0

Outros dados das eleições Legislativas 2025:

Inscritos: 10.848.116

% Votos brancos: 1,39%

% Votos nulos: 2,74%

% Votantes: 58,26%

% Abstenção: 41,74%

AD ganha com mais de meio milhão de votos ao 2º e 3º mas “encolhe” vantagem sobre Chega face a 2024

As duas coligações lideradas pelo PSD obtiveram mais de dois milhões de votos nas legislativas de 18 de maio, com uma vantagem de 565.946 votos para o PS e 569.934 para o Chega.

Comparando com as diferenças entre estes três partidos nas legislativas de há um ano, verifica-se que a AD mais do multiplica por dez a vantagem face aos socialistas, que tinha sido de apenas 54.441 votos, naquela que tinha sido a margem mais curta de uma vitória em democracia.

Já em relação ao Chega, a vantagem passa de 697.203 em 2024 para 569.934, “encolhendo” 127.269 votos.

De acordo com o mapa oficial hoje publicado em Diário da República, em relação às legislativas de há um ano, votaram menos 156.983 eleitores inscritos.

O partido liderado por André Ventura foi o que mais subiu em termos absolutos, com mais 268.733 votos do que em 2024. Pelo contrário, o PS foi o que mais perdeu, com menos 369.901 votos, segundo os resultados oficiais.

A AD ,(coligação PSD/CDS-PP no Continente e Madeira e que inclui o PPM nos Açores) que venceu as eleições, foi o segundo a ter o maior crescimento: 141.544 votos.

Ao nível de ganhos, o Livre (L) recolheu mais 52.416 votos, a Iniciativa Liberal (IL) teve mais 19.097 votos, e o Juntos pelo Povo (JPP), que conseguiu eleger um deputado, teve mais 1.745 votos.

Ao nível das quedas, e depois do PS, seguem-se o Bloco de Esquerda (BE), com menos 156.506 votos, o PAN perdeu 39.195 votos e a CDU teve menos 21.865 votos.

Com o apuramento dos círculos da emigração (Europa e Fora da Europa), a AD venceu as eleições legislativas de 18 de maio, com 91 deputados (89 do PSD e 2 do CDS-PP), o Chega alcança 60 deputados e o PS elege 58.

A Iniciativa Liberal mantém-se a quarta força política, com mais um deputado (nove) do que em 2024, e o quinto lugar é do Livre, que passou de quatro a seis eleitos.

A CDU perdeu um eleito e ficou com três parlamentares, enquanto o BE está reduzido a uma representante, tal como o PAN que manteve uma deputada.

Na XVII legislatura, a Assembleia da República passará a ter dez forças políticas representadas, em vez de nove, com a entrada do JPP. Terá, contudo, menos grupos parlamentares, sete (contra oito na anterior), já que JPP, PAN e BE serão representados por deputados únicos.

Abstenção subiu face a 2024 para 41,7% mas abaixo das restantes até 2009

A taxa de abstenção nas eleições legislativas de 18 de maio situou-se nos 41,7%, subindo em relação há um ano, mas mantendo-se mais baixa do que em todas as outras anteriores legislativas até 2009.

De acordo com o mapa oficial hoje publicado em Diário da República, votaram 6.319.969 eleitores dos 10.848.816 inscritos, o que resultou numa taxa de abstenção de 41,75%.

Há um ano, tinham votado 6.476.952 eleitores de um universo de 10.813.643, uma abstenção de 40,10%, a mais baixa desde 2005, quando ficou nos 35,74% e José Sócrates alcançou a primeira maioria absoluta do PS.

Ainda assim, a taxa de abstenção registada a 18 de maio é inferior – à exceção de 2024 – à das outras legislativas anteriores até 2009, quando se situou nos 40,3%.

A taxa de abstenção tinha baixado nas duas últimas eleições legislativas, depois da tendência de subida durante décadas, tendo alcançado em 2019 o valor mais elevado desde 1975 ao atingir os 51,43%, ano em que pela primeira e única vez em legislativas foram mais os não votantes do que os votantes.

Só em 1980, 2002, 2005, 2022 e 2024 houve quebras na galopante taxa de eleitores ausentes das mesas de voto desde 25 de abril de 1975 (o menor valor, de 8,34%).

- Abstenção em eleições legislativas:

08,34% - 25 abr 1975 (Constituinte).

16,47% - 25 abr 1976.

17,13% - 02 dez 1979 (intercalares).

16,06% - 05 out 1980.

22,21% - 25 abr 1983.

25,84% - 06 out 1985.

28,43% - 19 jul 1987.

32,22% - 06 out 1991.

33,70% - 01 out 1995.

38,91% - 10 out 1999.

38,52% - 17 mar 2002.

35,74% - 20 fev 2005.

40,32% - 27 set 2009.

41,97% - 05 jun 2011.

43,07% - 04 out 2015.

51,43% - 06 out 2019.

48,54% - 30 jan 2022.

40,10% - 10 mar 2024.

41,75% - 18 mai 2025