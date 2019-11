A ave foi entregue ao Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) e depois ao Parque Biológico de Gaia (PBG), onde recebeu os primeiros cuidados e permaneceu até estar mais estável.

Foi, depois, transferida para o Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS) - Hospital Veterinário da UTAD, onde foi tratada e reabilitada.

A academia transmontana referiu que o “jovem abutre teve dois meses de tratamento, necessários para recuperar peso e massa muscular, impermeabilizar as penas e ganhar capacidade de voo em treino nos túneis do Hospital Veterinário”.

A ave foi devolvida à natureza depois dos especialistas da UTAD a considerarem apta e saudável.

Em colaboração com o PBG e o ICNF, e em articulação com as entidades espanholas (Consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad da Junta da Extremadura), foi decidido transportar o abutre para um território mais quente, nomeadamente Acehuche, na zona de Cáceres, do sul de Espanha, a “única área de inverno propícia à sobrevivência desta espécie na Europa”.

De acordo com a UTAD, antes do seu lançamento, o abutre foi equipado com um GPS para monitorar os seus movimentos, garantir que seguia um destino adequado e estudar o comportamento desta espécie.

A academia adiantou que, da informação entretanto recolhida, verificou-se que a ave, contrariamente ao que era esperado, não se acomodou no local de invernada estabelecido e viajou para o Norte de África.

A UTAD referiu que, “num dos seus trajetos, fez, em duas horas e meia, mais de 200 quilómetros, sendo localizada já em Argel, o que significa ter conseguido uma velocidade média de 80 quilómetros por hora”.