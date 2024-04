Numa nota de imprensa, o Comando Territorial de Leiria da GNR informa que, na quarta-feira, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) de Leiria, apreendeu 42 quilos de meixão e deteve um homem “por dano contra a natureza”.

No decurso de uma ação de fiscalização rodoviária, os elementos do SEPNA abordaram o condutor de um veículo que manifestou um comportamento suspeito, refere o comunicado.

No seguimento da operação, os militares verificaram que o “veículo continha um tanque em inox no seu interior, com um sistema de oxigenação, transportando 42,038 quilos de meixão (Anguilla anguilla), resultando na detenção do indivíduo por se encontrar na posse e transportar uma espécie protegida”.

Além da recolha do meixão, que foi devolvido ao habitat natural, a GNR apreendeu ainda um veículo, 200 euros em numerário, um tanque em inox com capacidade para 150 litros, uma mangueira, duas botijas de oxigénio e um telemóvel.

Esta ação contou com o apoio do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) de Lisboa, que “procedeu à validação de espécie e recolha de meio de prova, pesagem e cálculo do valor do meixão que foi devolvido ao seu habitat natural na Foz do Rio Lis”.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Leiria.

A GNR explica que a enguia europeia, Anguilla anguilla, que na fase larvar é conhecida por enguia juvenil/meixão, é uma “espécie considerada em perigo e que tem sofrido grande redução em razão da pesca ilegal, impedindo desta forma o normal ciclo de reprodução, colocando em causa a sustentabilidade da espécie”.

O valor do meixão, no mercado final (países europeus e asiáticos), varia consoante os meses e pode alcançar um valor de seis mil euros por quilo, acrescenta o comunicado.