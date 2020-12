A declaração faz parte dos procedimentos necessários à reformulação viária do acesso poente ao centro da cidade e à zona da Beira Mar, estando igualmente prevista a construção de uma nova ponte, além da ponte levadiça das eclusas já existente.

O executivo liderado por Ribau Esteves (PSD) já havia declarado o Interesse Municipal do projeto de qualificação urbana entre a Rotunda do Marnoto e a Ponte das Eclusas, com adição de vias pedonais e cicláveis para permitir uma melhor fruição da paisagem lagunar, e dar maior segurança àquela entrada poente da cidade.

A deliberação tomada na reunião privada do executivo municipal tem em vista “completar o processo de Reconhecimento de Interesse Público” da obra, que conta já com parecer positivo da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) sobre o projeto.

Segundo uma nota de imprensa da autarquia, que cita o parecer da APA, “a empreitada não envolverá impactos significativos no meio ambiente, sendo por isso compatível com a salvaguarda da fauna e flora ali presentes”.

A intervenção vai “ordenar o espaço urbano, redesenhar e reorganizar as zonas de circulação com a redefinição dos novos acessos da cidade aos diferentes polos de interesse e à Autoestrada 25 (A25), ao mesmo tempo que vai permitir a reformulação e aumento da segurança dos cruzamentos existentes e a valorização da função pedonal e ciclável, contribuindo para a melhoria da mobilidade, da promoção dos modos suaves de transporte e do ambiente”.

“Esta obra constitui um contributo fundamental para a articulação com as várias intervenções do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA), que se encontram em diferentes estádios de desenvolvimento”, salienta.