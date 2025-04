De acordo com a autarquia, a "obra será desenvolvida em duas fases para minimizar os constrangimentos durante o verão, numa das zonas mais movimentadas nesta época do ano, na União de Freguesias do Centro Histórico".

A primeira fase da empreitada arrancou já esta quarta-feira e terá "uma duração de 60 dias". "Incide sobre a Rua de Santa Teresa e a Rua da Fábrica, enquanto a segunda fase, com o mesmo período de execução, será iniciada, apenas, após o verão e irá contemplar a Rua de Cândido dos Reis".

A Câmara do Porto diz ainda que "tendo em conta a localização e as condicionantes identificadas, está prevista a manutenção do esquema de circulação atual nos vários tramos dos arruamentos, para além dos quatro lugares de estacionamento existentes na Rua de Santa Teresa e Rua da Fábrica", salientando também que esta intervenção a "supressão de lugares de estacionamento na Rua de Cândido dos Reis e a conversão desses espaços em passeios".

A intervenção tem um valor de adjudicação de, aproximadamente, 250 mil euros.