Uma das medidas do programa eleitoral do PS, apresentado este sábado, é a “interdição efetiva” de telemóveis nos espaços escolares até ao segundo ciclo do ensino básico.

A proposta socialista contempla “uma avaliação do impacto das recomendações de interdição da entrada/uso do telemóvel nos espaços escolares”, admitindo que a proibição avance após esse passo.

Em menos de dois anos, a interdição de telemóveis a crianças e jovens ganhou consenso entre os dois principais partidos, PS e PSD, que, em outubro de 2023, chumbaram o projeto-lei do Bloco de Esquerda que proibia o uso de telemóveis no recreio da escola para os alunos até ao 6º ano.

No debate que então teve lugar na Assembleia da República, ainda com o Governo de António Costa, só o diploma do PS a recomendar a elaboração de um estudo foi aprovado.

Já em 2024, também o governo, liderado pelo PSD, manifestava uma outra posição face à medida que o partido tinha chumbado um ano antes.

No arranque do ano lectivo, o Governo emitiu uma recomendação sugerindo a proibição do uso no 1.º e 2.º ciclos e o ministro da Educação, Fernando Alexandre, admitiu uma "alteração política" no próximo ano lectivo sobre a recomendação da proibição do uso de telemóvel no 1.º e 2.º ciclos, tornando-a efectiva, face aos impactos negativos nas crianças e jovens.

Escolas sem telemóveis mostram bons resultados

A retirada dos telemóveis das escolas, de acordo com estudos realizados nos três países, citados num relatório da UNESCO, melhora os resultados da aprendizagem, especialmente para os alunos com fraco aproveitamento escolar.

Também foi demonstrado que é benéfico para combater o ‘bullying’ (violência sistemática sob diversas formas), melhorar a concentração e a autoestima face aos efeitos nocivos das redes sociais, especialmente entre as raparigas.

Os resultados foram apresentados pela UNESCO no Dia Internacional da Educação, a 25 de janeiro, e que indicam que no final de 2023 as restrições tinham sido aplicadas em 60 sistemas educativos, enquanto no início de janeiro de 2025 o número subiu para 79 países.

Os dados constam de uma atualização especial do Relatório de Monitorização Global da Educação (GEM), produzido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) para monitorizar o progresso dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.