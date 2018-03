Cinco pessoas morreram e 20 ficaram feridas no choque entre um autocarro e um automóvel ligeiro no sábado na província angolana do Huambo, disse hoje à Lusa fonte da Polícia Nacional de Angola.

De acordo com a mesma fonte, o autocarro efetuava o serviço público de transporte de passageiros e levava 30 ocupantes a bordo quando colidiu com a viatura ligeira.

O acidente ocorreu na tarde de sábado, na Estada Nacional 350, no troço entre o Bailundo e o Huambo, com a polícia a apontar como principal causa da colisão a “falta de precaução” do condutor.

Trata-se do segundo acidente de viação grave, em Angola, no espaço de uma semana.

Na segunda-feira, 26 de fevereiro, o capotamento de um autocarro com fiéis que regressavam de uma peregrinação à província do Uíge, norte de Angola, provocou seis mortos e 25 feridos, de acordo com informações prestadas igualmente pela polícia angolana.

O acidente com o autocarro, que transportava 52 pessoas, fiéis da igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo no Mundo, deu-se no troço da Estrada Nacional 140 no município de Samba Caju, província do Cuanza Norte, tendo os 25 feridos sido transportados inicialmente para o hospital local.

As vítimas, da chamada igreja Tocoísta, regressavam a Luanda em caravana, desde Ntaia, Maquela do Zombo (Uíge), onde milhares de pessoas participaram durante o fim de semana nas celebrações do centenário de Simão Toco, o líder fundador daquela congregação religiosa angolana.

A falta de prudência e a sonolência do motorista são motivos apontados pela polícia para explicar o acidente.