O trânsito está cortado desde o meio da manhã no Itinerário Complementar (IC) 2 no sentido Alverca-Lisboa, perto do Parque das Nações, por causa de um acidente que envolveu dois camiões e um motociclo, segundo a Proteção Civil.