Em comunicado a que a agência Lusa teve hoje acesso, o ACNUR refere que não corrobora da decisão do repatriamento dos mais de 30.000 refugiados congoleses, provenientes da região do Kasai, que Angola acolhe desde março de 2017, no leste do país, devido a conflitos armados e étnicos.

"Enquanto não se verificam as condições humanitárias e de segurança na região do Kasai, da RDCongo, para um regresso pacífico e condigno, a agência das Nações unidas para os Refugiados [ACNUR] não promove o repatriamento dos refugiados, atualmente abrigados na província da Lunda Norte", lê-se no comunicado.

A imprensa local noticiou na semana passada que o novo governador da província do Kasai Central, Denis Kambayi, que se deslocou à província da Lunda Norte, para reunir com as autoridades locais, disse que os refugiados podem regressar ao país de origem, tendo em conta que "já se vive um clima de paz e estabilidade na região".

"Eu e a minha delegação viemos de carro, percorrendo 240 quilómetros até à fronteira, para mostrar que já existe estabilidade e paz na região de Kasai e que temos criadas condições para os nossos irmãos refugiados regressarem ao país", disse Denis Kambayi, citado pelo Jornal de Angola.