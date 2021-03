No seu boletim diário, aquela entidade explica que “todos os casos foram registados em contexto de transmissão comunitária, em São Miguel, no concelho da Lagoa, sendo três no Rosário e um em Santa Cruz”.

Nas últimas 24 horas registou-se uma recuperação, em São Roque do Pico, e continuam internados três doentes no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada.

Hoje há 1.236 vigilâncias ativas e permanece ativa a cadeia de transmissão local na ilha do Pico.

Os Açores contam atualmente com 100 casos positivos ativos, dos quais 96 em São Miguel, dois na Terceira e dois no Pico.

Há um ano surgia na Terceira o primeiro caso positivo de covid-19 nos Açores e até hoje já foram diagnosticados na região 4.004 casos, 3.768 recuperações e 29 óbitos.