Em comunicado, o Governo Regional dos Açores acrescentou que o concurso agora lançado totaliza 1,8 milhões de euros e “mais que duplica a capacidade instalada neste momento” nas escolas açorianas destes equipamentos.

O concurso insere-se num projeto do Governo Regional de entrega de 20 mil equipamentos a todas as escolas dos Açores, durante os próximos cinco anos, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

A secretária regional da Educação, Sofia Ribeiro, esteve na sexta-feira na ilha de Santa Maria, tendo explicado que a distribuição visa “garantir um mínimo de 15 tablets para todas as escolas que contemplem o primeiro ciclo do Ensino Básico e de 20 computadores portáteis por cada unidade orgânica”.

“A partir daí, estabelece-se uma distribuição proporcional, atendendo ao número de alunos de cada escola”, disse a governante, citada na nota enviada às redações.

A titular da pasta da Educação nos Açores referiu que “não podia ser feita uma distribuição apenas proporcional por alunos, uma vez que as unidades orgânicas de pequena dimensão ficariam francamente prejudicadas”.

De acordo com a secretária regional, “existem menos de quatro mil equipamentos considerados em estado mediano ou em estado superior pelas administrações escolares”.