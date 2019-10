Nos Açores, foram necessários 11.158 votos para eleger a última deputada (Isabel Rodrigues, PS), ao passo que em Lisboa foram precisos 20.234 votos para que Miguel Costa Matos, do PS, entrasse no parlamento, o maior número em Portugal.

Em Lisboa, a seguir a Miguel Costa Matos, a deputada que ficou à porta do parlamento foi Joana Barata Lopes, do PSD, que segundo a divisão do método d'Hondt, utilizado para a atribuição de mandatos, se ficou pelos 19.149 votos.

O distrito seguinte onde foram necessários mais votos para eleger um deputado foi o do Porto, distrito em que a última deputada (Carla Sousa, PS) foi eleita com 19.413 votos, segundo o método d'Hondt.

Com um número semelhante (19.197) elegeu-se o último deputado no distrito de Braga, cujo mandato foi para Telmo Correia, do CDS-PP.

Com mais de 16 mil votos entraram também os últimos deputados em Setúbal (16.937 votos para André Pinotes Batista, do PS) e em Aveiro (17.263 votos para eleger Joana Sá Pereira, do PS).

Na casa dos 15 mil votos foram eleitos os últimos deputados nos distritos de Coimbra (15.918, PS), Viseu (15.709, PS) e ainda de Santarém, onde António Filipe, da CDU, foi eleito com 15.662 votos, uma margem de 294 votos face ao mandato que ficou de fora (15.368, que seria atribuído a Manuel Afonso, do PS).

O círculos eleitorais da Guarda, da Madeira e de Leiria elegeram o último deputado com mais de 14 mil votos, tendo sido necessários 14.392 no caso do distrito interior, 14.458 na Região Autónoma e 14.993 no distrito litoral.