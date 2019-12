“A solidariedade não pode ser só o Governo [Regional] pedir que o Governo da República vá cobrir os prejuízos das infraestruturas. A solidariedade deve-se estender diretamente às pessoas”, disse o deputado do PSD/Açores Bruno Belo, em declarações à agência Lusa.

O parlamentar falava em Ponta Delgada, à margem da reunião da Comissão Permanente de Economia da Assembleia Legislativa Regional, onde apresentou um projeto de resolução do PSD/Açores que visa "um plano de atuação para apoiar a economia das ilhas das Flores e do Corvo” na sequência dos estragos provocados pelo furação “Lorenzo”.

“Duas das medidas propostas já foram acolhidas no Orçamento Regional para 2020 por parte do governo. No entanto, existem outras medidas que deverão na nossa opinião ser acolhidas, e de forma urgente, e uma delas é a suspensão total da Segurança Social para os empresários e para os trabalhadores independentes das Flores e do Corvo”, referiu.

Criticando a “falta da solidariedade” dos executivos dos Açores e da República para com os moradores e empresas das Flores e Corvo”, o deputado acrescentou que “existem prejuízos acumulados de dois meses” dos empresários e que “não são recuperáveis”, podendo esta situação “pôr em causa diretamente postos de trabalho nas Flores”.

Já o deputado regional único do PPM, Paulo Estêvão, eleito pelo Corvo, apresentou um projeto de resolução que “recomenda que o Governo Regional assegure de forma urgente o regular e adequado abastecimento marítimo de mercadorias às Flores e Corvo”, fretando um navio no mercado internacional “com capacidade para transportar o número de contentores necessários para concretizar a operação”.

“Além dos prejuízos avultadíssimos, porque os produtos perecíveis chegam fora do prazo e chegam num estado calamitoso, e isso quando chegam, já falta todo o tipo de produtos nas Flores e no Corvo e há empresários com enormes dificuldades financeiras, já que não conseguem vender e a população tem dificuldades de abastecimento”, disse à agência Lusa.