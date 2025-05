A PSP recuperou o troféu da Liga dos Campeões feminina, que será entregue ao vencedor da final no próximo sábado, roubado no último fim de semana de uma sala no estádio José Alvalade, em Lisboa.

Insígnia da Polícia de Segurança Pública (PSP), durante a cerimónia de entrega de uma nova viatura pela ministra da Administração Interna, Margarida Blasco (ausente da fotografia), na Guarda,14 de abril de 2025. MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA Lusa