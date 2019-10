A proposta de plano de atuação contempla também a suspensão de todas as taxas portuárias no Grupo Ocidental, bem como as despesas de movimentação de cargas nos portos da região relativas às mercadorias destinadas àquelas ilhas.

Para o deputado social-democrata, a atividade económica no grupo ocidental “apresenta, à partida, sobrecustos ao nível do abastecimento, produção, venda, distribuição e recursos humanos” e, com a destruição do porto comercial das Lajes das Flores, as empresas das ilhas das Flores e do Corvo “vêm-se confrontadas com mais um constrangimento de significativa importância”, sendo da “mais elementar justiça que sejam suspensas todas as taxas portuárias”.

A proposta de resolução do PSD/Açores avança que o Fundo Regional de Coesão “disponibilize um seguro que cubra os riscos de transporte de bens, em especial os perecíveis, entre o Porto da Praia da Vitória e o Porto das Lajes das Flores”.

No transporte aéreo, propõe-se que “seja utilizada a capacidade máxima de carga disponível nos voos da SATA Air Açores, com destino às ilhas das Flores e Corvo, para o transporte de produtos alimentares congelados, produtos alimentares frescos e produtos alimentares com prazos de validade curtos”, sendo que o diferencial entre o frete marítimo e o preço do transporte por via aérea “deve ser assegurado pelo Fundo Regional de Coesão”.