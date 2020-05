As diferentes ilhas dos Açores têm prazos de retoma de atividades diferentes, sendo que, nesta altura, apenas em São Miguel e no Pico há ainda casos ativos, oito na maior ilha açoriana e um no Pico.

As creches, jardins de infância, centros de atividade ocupacionais, centros de noite e de dia e serviço de amas, do setor social e cooperativo, que estavam encerradas desde março na sequência da pandemia covid-19, reabrem hoje no Pico, Faial, Terceira e São Jorge e em São Miguel e Graciosa está prevista a abertura destas unidades para a próxima semana.

A resolução aprovada na semana passada pelo Governo Regional também autoriza a abertura, no final do ano letivo, dos centros de atividades de tempos livres a tempo inteiro, para crianças com idades entre os 6 e os 12 anos ou, além desta idade, em situações especiais, nas ilhas do Pico, Faial, Terceira, São Jorge, São Miguel e Graciosa.

Esta abertura é precedida da realização de testes de despiste à covid-19 a todos os trabalhadores dessas valências.

É determinado ainda o uso obrigatório de máscaras pelos funcionários e a disponibilização aos mesmos de desinfetante de mãos.

O Governo dos Açores sublinha que a reabertura resultou da "avaliação preconizada e do acompanhamento permanente do evoluir da pandemia, em consonância com a Autoridade de Saúde Regional, tendo sido precedida da auscultação das Instituições Particulares de Solidariedade Social e Misericórdias com intervenção nestas áreas".