O Bar da Associação Académica da Universidade do Minho, em Braga, à porta do qual um jovem de 19 anos foi morto na madrugada de sexta-feira para sábado, foi atacado na madrugada desta quarta-feira, com cocktails molotov.

A informação está a ser avançada pelo jornal local O Minho e foi confirmada pelo SAPO24 junto dos Bombeiros Sapadores de Braga.

O alerta terá sido dado esta noite por volta das 00h22.

Ao que O Minho apurou, dois cocktails molotov foram atirados contra a porta do bar, mas não chegaram a provocar incêndio. Um deles, inclusive, nem deflagrou.

Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros Sapadores e Voluntários de Braga.

A PSP e a Polícia Municipal estiveram no local, mas o caso já passou para a Polícia Judiciária de Braga, confirmou o SAPO24 junto da PSP.

Recorde-se que esta é a segunda vez que o Bar Académico é atacado após a morte de Manuel Gonçalves, conhecido como "Manu". Já este domingo, um incêndio consumiu parcialmente o espaço.

Todos estes eventos acontecem depois de um fim de semana particularmente violento em Braga em que também foi atacada uma esquadra da PSP local.

Recorde-se que os casos estão agora em investigação pelo Ministério Público e Polícia Judiciária que instaurou um inquérito confirmou o SAPO24.

A investigação está a cargo do DIAP de Braga.

Lembra-se que a Universidade do Minho anunciou esta segunda-feira que o Bar Académico irá encerrar por tempo indeterminado. “O encerramento do Bar Académico não é definitivo, mas manter-se-á até que seja repensado um modelo de funcionamento que esteja alinhado com os princípios e valores da Associação Académica e da própria universidade”, refere o comunicado.

Uma das condições para a eventual reabertura é que o acesso seja limitado a membros da comunidade académica, garantindo que os espaços da academia sejam frequentados por aqueles que dela fazem parte.

“Além disso, é fundamental que todas as condições de segurança sejam respeitadas, conforme as orientações da PSP, Proteção Civil, Autoridade para a Segurança Alimentar e Económica e outras entidades competentes”, acrescenta.

Sublinha que o encerramento temporário visa garantir a segurança e o bem-estar de toda a comunidade académica, assim como da comunidade local.

“A Universidade do Minho apela à tranquilidade de todos e ao respeito pelas medidas agora implementadas”, remata o comunicado.

O edifício do bar é propriedade da Universidade do Minho e foi cedido à Associação Académica.