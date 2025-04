Segundo informações obtidas este sábado, os primeiros incidentes violentos em Braga aconteceram este sábado quando um jovem de 19 anos morreu, após ter sido esfaqueado junto ao Bar Académico de Braga.

Depois disso aconteceu um à ataque à esquadra da cidade e um incêndio consumiu parcialmente o estabelecimento de diversão noturna, no domingo, onde aconteceu o primeiro ataque.

Até ao momento, sabe-se que o agressor faz parte de um grupo de cinco suspeitos que fugiram e ainda não foram encontrados. O caso passou agora para o Ministério Público e Polícia Judiciária que instaurou um inquérito confirmou o SAPO24 junto do Ministério Público.

A investigação está a cargo do DIAP de Braga.

O adolescente foi atacado por ter denunciado que um grupo estava a colocar droga nas bebidas de outras jovens, avançou entretanto o canal de televisão NOW.

Depois de alertar um segurança para a situação, o jovem foi agredido, tendo contactado a PSP. Foi, contudo, expulso do bar, assim como os amigos e um outro grupo. Já no exterior, a vítima foi esfaqueada diversas vezes, numa rixa que envolveu cerca de 20 pessoas.

Este primeiro incidente violento terá acontecido pelas 5h30, confirmou a PSP.

O jovem foi assistido no local e transportado para uma unidade hospitalar. O jovem foi identificado como Manuel Gonçalves e acabou por morrer.

A Escola Secundária D. Maria II, onde estudava a vítima, já lamentou a morte do aluno do 12.º ano, nas redes sociais.

"É com enorme tristeza e consternação que comunicamos o falecimento do nosso aluno Manuel de Oliveira Gonçalves", lê-se.

Ataque a esquadra

Ao início da manhã deste sábado, também um homem cujas razões estão por conhecer atacou a esquadra da PSP no centro de Braga com pedras e esfaqueou um graduado da polícia.

O autor do ataque ficou detido e vai ser levado a tribunal na próxima segunda-feira, confirmou ao SAPO24 fonte da PSP. O agressor é de nacionalidade estrangeira e, até ao momento, não são conhecidas as motivações do ato, nomeadamente pela dificuldade de comunicação, "uma vez que não fala português e nós não falamos árabe".

Carro da PSP em Braga atacado créditos: DR

Sobre informações relativas ao agressor, que dão conta que já teria sido expulso de França e dos Países Baixos, a mesma fonte da PSP disse não poder confirmar, estando neste momento a decorrer averiguações.

O Correio da Manhã avança que a motivação poderá estar relacionada com o pedido de asilo, que terá sido entregue no início do ano, mas, em declarações ao SAPO24, a PSP de Braga afirmou desconhecer histórico do agressor.

Não se conhece até ao momento ligação entre este incidente e a rixa que vitimou o jovem de 19 anos.

Fogo posto no domingo

Depois destes dois eventos, Braga foi ainda palco de mais um episódio, este fim de semana, com um incêndio a consumir parcialmente o “Bar Académico”.

Segundo o comandante dos Bombeiros Sapadores, Nuno Osório, o alerta para o incêndio no bar da Associação Académica da Universidade do Minho “foi dado pelas 18h30 e, passados 15 minutos, estava extinto”. "Não há registo de feridos", sublinha o comandante à agência Lusa.

A PSP esteve novamente no local a efetuar diligências, mas este caso passou agora para o Ministério Público e Polícia Judiciária.

Com a passagem do caso para estas autoridades, a PSP afirmou ao SAPO24 que não irá fornecer mais informações sobre os incidentes neste momento.

*Com Lusa