“Ainda não está esgotado, mas a caminho de esgotar. Portanto, estamos convencidos de que vamos ter a maior audiência de sempre num concerto de música clássica em Portugal”, afirmou Tiago Castelo Branco, diretor executivo da empresa promotora MOT – Espetáculos e Entretenimento Lda., à agência Lusa.

Segundo Tiago Castelo Branco, “num mesmo concerto, num mesmo dia, é a maior lotação de sempre”.

Anunciado em outubro de 2024, com uma lotação de 25 mil lugares, uma orquestra sinfónica com 80 músicos e um coro com 70 vozes, o promotor antecipou “mais um grande concerto de Andrea Bocelli e que celebra os 30 anos de carreira do artista”.

“É um concerto especial, que vai trazer grandes convidados para o acompanhar neste concerto e é um momento grande na carreira do artista que está muito ligado a Portugal, tem uma relação muito próxima com Portugal e com o público português”, referiu, lembrando os últimos concertos que fez no país e a receção do público.

O diretor executivo da MOT adiantou que Andre Bocelli “traz a Portugal um alinhamento diferente, uma abordagem um pouco diferente”, acreditando que “vai proporcionar ao público um concerto mesmo muito memorável”.

“O coro que vai acompanhar Bocelli é o coro que foi formado em 2021, para o concerto de Coimbra. São todos músicos amadores que integram três coros de Coimbra e, como estamos a fazer o concerto em Leiria, convidámos dois coros de Leiria”, adiantou.

Participam os coros do Orfeão de Leiria e Ninfas do Lis, de Leiria, e o Coro Misto da Associação Académica de Coimbra, Coro Coimbra Vocal e o Coro dos Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra.

O concerto começa às 21:30.

As portas do Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa abrem às 19:00, com o promotor a apelar às pessoas para chegarem a Leiria “o mais cedo possível”, lembrando que nas imediações está a decorrer a Feira de Leiria, pelo que há diversos condicionamentos ao nível da mobilidade.

“As pessoas que não tentem chegar ao estádio [de carro], porque o perímetro está fechado, estacionem nos parques e usem o ‘shuttle’, e venham o mais cedo possivel para o concerto”, pediu Tiago Castelo Branco, acrescentando que se espera uma noite quente, pelo que recomenda também às pessoas que se hidratem.

De acordo com informação da Câmara de Leiria, há vários parques de estacionamento nas imediações, gratuitos e pagos, podendo as pessoas deslocar-se para o estádio a pé, de ‘shuttle’ ou de táxi/TVDE.

O serviço de ‘shuttle’ é gratuito e disponibilizado pelo município entre as 17:00 e as 22:00 e das 23:30 às 02:00, a partir do Mercado do Falcão, Escola Superior de Tecnologia e Gestão, e Olhalvas (hospital), sendo que todos têm como destino a entrada norte do estádio (próxima da Nerlei).

Ainda segundo a autarquia, “o evento contará com videovigilância, ‘drones’ e a colaboração das forças de segurança, bombeiros e proteção civil, no recinto do espetáculo, no recinto da Feira de Leiria e em toda a área envolvente”.

No estádio vão estar disponíveis bares, para compra de comida e bebida.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) recomenda às pessoas que planeiem antecipadamente a deslocação para o concerto, tendo em conta as condicionantes inerentes ao evento e à Feira de Leiria, avisando que a partir das 14:00 de sábado várias vias nas imediações do estádio vão estar interditadas ao trânsito.

A PSP aconselha ainda que não comprem bilhetes a desconhecidos nas imediações do recinto, para evitar burlas, e para terem atenção aos objetos pessoais que transportam ou que deixam nas viaturas.